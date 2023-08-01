Полностью запретить бюджетные траты: как научится тратить деньги на ВСУ, а не на сериалы и мостовые

"Самый вероятный вариант — запрет финансирования на время военного положения любых статей бюджетов, кроме защищенных. Думаю, такое решение будет принято — иначе до любителей барабанов и электросковородок "не доходит". Мнение.

Уверен, ваша лента соцсетей, как и моя переполнена шокирующими скринами государственных тендеров. А еще — комментариями волонтеров: сколько дронов для фронта можно было бы купить на эти миллионы.

И такие сравнения поражают еще больше, чем суммы в гривнах или долларах. Потому что за доллары или гривни не купишь человеческую жизнь. А условная валюта "дрон" имеет свой курс конвертации.

Больше дронов — больше спасенных жизней. Эту формулу вам подтвердит каждый военный, который сейчас на передовой. Могу подтвердить ее и я, участник АТО, который прошел Славянск, Дебальцево, Курахово, Пески.

С точки зрения технических средств война-2014 отличалась от войны-2023, но суть была неизменной: победа достигалась не только героизмом бойцов, но и их обеспечением. Которое стоит денег. Больших денег. Но не буду много говорить об очевидном.

Мы с коллегами по Верховной Раде уже работаем над решением этой позорной проблемы. Наиболее вероятный вариант — запрет финансирования на время военного положения любых статей бюджетов, кроме защищенных. Думаю, такое решение будет принято — потому что иначе до любителей барабанов и электросковородок "не доходит".

Я уже предвижу вопли тысяч коррупционеров! Ждем десятки страшных историй в стиле "бабушка пришла в больницу, а ей на голову упал потолок, потому что на ремонт денег не дали". А другая бабушка в больницу не дошла, потому что мост взорвали рашисты, а деньги на восстановление забрали "плохие депутаты".

Сразу же поставлю точку в этом вопросе: приведенные случаи как раз касаются защищенных статей бюджета. Запрет коснется барабанов, адаптации сценариев и остальных "концепций стратегического развития".

И отвечу некоторым городским головам, посты которых я уже видел в соцсетях. Этот запрет будет касаться также и центральных органов власти. Да да, в том числе министерства культуры.

Решит ли это проблему? Да. Но не полностью. Я недаром привел пример со строительством укрытия в детском лагере. Это, безусловно, логичная трата в военное время.

Но дьявол кроется в деталях. И это даже не местонахождение этого укрытия. Сейчас ни один детский лагерь не может работать, если в нем нет укрытия. Даже если он находится в максимально безопасной области нашей страны. В данном случае проблема в сумме средств. Потому что 14 млн грн — мягко говоря, многовато для укрытия на 140 человек. Если только там не предусмотрены позолоченные канделябры и картины с аукциона Sotheby's.

Я хорошо знаю, о чем говорю. Сейчас мой благотворительный фонд реализует проект Freedom Space: мы обустраиваем более 30 укрытий в школах и детсадах разных городов, от Тернополя и Хмельницкого до Харькова и Запорожья.

Так вот: смета одного укрытия в больших школах, где учатся 1300 детей, составляет примерно 3-4 млн грн. Речь идет о превращении ужасного захламленного подвала в комфортное пространство. Где не просто покрашены стены, а есть мебель, детские коврики, мягкие игрушки и даже кинопроекторы. И, еще раз подчеркиваю, где могут разместиться не 140 человек, а гораздо больше.

Мы тщательно следим, чтобы эти 3-4 млн не превратились в 14 млн за счет умышленных злоупотреблений или непреднамеренной халатности. Проверяем каждую платежку, "вылавливаем" каждую лишнюю плитку или шкаф. Потому что это — средства международных доноров, за которые я несу ответственность.

Собственно, в этом и заключается положительный эффект от скандалов с барабанами и сериалами. Мы, украинцы, учимся воспринимать государственные средства как свои собственные. И смотреть на скрины с Prozorro с сомнительными суммами с такой же яростью, как на вора, пытающегося вытащить из сумки наш собственный кошелек.

К сожалению, мы не научились такому отношению, пока эти средства выражались в гривнах. К счастью, мы спохватились, когда эти средства стали выражаться в дронах. Потому что это — валюта нашей жизни.

И речь не только о жизни военных на фронте. В конце концов, "прилететь" может и в крышу огромного дома, который коррупционер построил себе на "доходы" от тендера на разработку концепции сериала о барабанах. И тогда уже поздно будет жалеть, что в свое время он выбрал банкноту в сто долларов, а не в сто дронов.

А со своей стороны я уже предлагал действовать еще жестче. Например, внести в закон о бюджете на этот год некоторые правки. Ввести верхний порог в зарплате руководителей госпредприятий на уровне 15 минимальных заработных плат, запретить им тратить бюджетные средства на публичные закупки, связанные с собственным пиаром. А также уменьшить расходы Минкульта и направить высвободившиеся средства в Фонд ликвидации последствий агрессии РФ. Мы должны остановить эту вакханалию с бюджетными деньгами. У нас есть, куда их тратить.

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