Тарифы повысили — и где эти деньги? Почему в энергетике по-прежнему сложная ситуация

Зима все ближе и решать проблемы энергетического сектора надо немедленно, призывает эксперт отрасли Владимир Омельченко . А для этого, как всегда, нужны деньги, которых на рынке почему-то не стало больше после повышения тарифов.

ПОДГОТОВКА ТЭК К ЗИМЕ: ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Куда ушли деньги от повышения цен на электроэнергию?

Проблему подготовки к ОЗП (осенне-зимнему периоду — Ф.) много обсуждают после озвученных цифр НКРЭКУ о темпах восстановления объектов "Укрэнерго" и тепловой генерации после рашистских обстрелов.

Как всегда, ключевую роль играют финансы.

В начале лета Правительство пошло на трудное решение и подняло тариф на электроэнергию для населения. Для этого были серьезные причины, одна из них — это критическое финансовое состояние энергосектора, а особенно государственного "Энергоатома", который на пару с "Укргидроэнерго" несет на себе бремя финансирования льготного тарифа для населения в рамках возложенного на них ПСО.

Низкие тарифы приводили к тому, что в энергетике формировались взаимные долги между всеми участниками энергорынка. Именно поэтому было принято решение об увеличении тарифа для населения, а через месяц были пересмотрены предельные цены на электроэнергию для бизнеса, так называемые прайс-кэпы.

Это должно было бы уменьшить нагрузку на "Энергоатом" и привлечь в энергосистему необходимые ей средства. Однако после двух месяцев действия нового тарифа для населения и месяца работы рынка в условиях новых прайс-кэпов мы видим, что "Энергоатом" хоть и начал получать больше средств, однако его долги не уменьшаются.

Опять проблемная осень и зима? Фото: УНИАН

Задолженность "Энергоатома" по ПСО в отношении населения перед Гарпоком (Гарантированным покупателем — Фокус) и поставщиками электроэнергии сейчас составляет 27 млрд грн, а с января расчеты практически не осуществляются. Из этой суммы около 19 млрд грн — это средства, которые не получил системный оператор "Укрэнерго" из тарифа на передачу. Эти долги влияют существенно на стратегическое предприятие, которое серьезно пострадало от рашистских обстрелов. К тому же приводит к формированию долгов перед "зеленой" генерацией, которые будут играть значительную роль в энергобезопасности отдельных регионов.

Поэтому, ситуация с долгами "Энергоатома" создает финансовый кризис на рынке электроэнергии, из-за чего другие компании не имеют достаточного количества средств для подготовки к следующему отопительному сезону.

Фактически, сегодня "Энергоатом" является наиболее непрозрачным субъектом на энергорынке, который "съедает" львиную часть средств от дополнительной финансовой нагрузки на потребителей (особенно население) и не выполняет норму закона о ПСО.

Это уже стало вопросом национальной безопасности, поскольку без его решения любое повышение цен не приведет не только к надлежащей подготовке энергетики к ОЗП, но и полностью дискредитирует Украину в глазах международных партнеров, как страну, принципиально не желающую бороться с коррупцией.

Зима все ближе и решать проблемы надо немедленно. Поэтому очень важно, чтобы энергетический Регулятор НКРЭКУ и уполномоченные контролирующие органы не допустили банкротства энергетических компаний и проконтролировали выполнение "Энергоатомом" его финансовых обязательств.

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