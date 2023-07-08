Украинцы заплатят за воду. Почему запрет повышать тарифы все равно ударит по кошелькам

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ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ВОДУ ШРЕДИНГЕРА-ШМЫГАЛЯ

Правительство таки заставило украинцев компенсировать разницу в тарифе на воду — люди переплатят миллиарды.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что сейчас повышение тарифов на воду для населения неприемлемо. А компенсировать потери водоканалам должны местные общины из своих бюджетов.

Парадокс заключается в том, что Шмыгаль совсем недавно активно выступал за повышение тарифов для населения. Не останавливало его даже правительственное решение о моратории на повышение тарифов до конца военного положения.

Как известно, правительство с 1 июня уже подняло вдвое тарифы на электроэнергию. А это автоматически влечет расходы и на предоставление других коммунальных услуг. В том числе на водоснабжение. Традиционно правительство не предусмотрело никаких компенсаторных механизмов, а просто одобрило решение о повышении тарифов на воду.

Считать коммуналку все равно придется по-новому Фото: slavdelo.dn.ua

После публичной порки от Президента Зеленского премьер-министр присоединился к критике... фактически своего же решения о повышении тарифов. Якобы и не было того решения правительства. И в результате местные водоканалы остаются критически недофинансированными.

Хуже всего в этой ситуации то, что Шмыгаль просто решил переложить проблему водоканалов с больной на здоровую голову. То есть, заставил общины заплатить миллиарды из их бюджетов на компенсацию водоканалам, перечеркнув финансирование других социальных статей местных бюджетов. Другими словами, граждане все равно заплатят за компенсацию водоканалам. Потому что Правительство эту разницу платить отказалось, сбросив эту обязанность на местное самоуправление.

Кто выиграл в этой ситуации? Точно не граждане.

Правительству Дениса Шмыгаля стоит перестать в любой непонятной ситуации перекладывать все на местные власти. Эффективное государственное управление должно базироваться на других принципах.

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