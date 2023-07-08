Українці заплатять за воду. Чому заборона підвищувати тарифи все одно вдарить по гаманцях

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ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ШРЕДІНГЕРА-ШМИГАЛЯ

Уряд таки змусив українців компенсувати різницю в тарифі на воду — люди переплатять мільярди.

Вчора премʼєр-міністр Денис Шмигаль вчергове заявив, що зараз підвищення тарифів на воду для населення є неприйнятним. А компенсувати втрати водоканалам мають місцеві громади зі своїх бюджетів.

Парадокс полягає в тому, що Шмигаль зовсім недавно активно виступав за підвищення тарифів для населення. Не зупиняло його навіть урядове рішення щодо мораторію на підвищення тарифів до кінця воєнного стану.

Як відомо, уряд з 1 червня вже підняв удвічі тарифи на електроенергію. А це автоматично тягне витрати і на надання інших комунальних послуг. Зокрема на водопостачання. Традиційно уряд не передбачив жодних компенсаторних механізмів, а просто схвалив рішення підвищення тарифів на воду.

Рахувати комуналку все одно доведеться по-новому Фото: slavdelo.dn.ua

Після публічної прочуханки від Президента Зеленського премʼєр-міністр долучився до критики… фактично свого ж рішення про підвищення тарифів. Нібито й не було того рішення уряду. І в результаті місцеві водоканали залишаються критично недофінансованими.

Найгірше в цій ситуації те, що Шмигаль просто вирішив перекласти проблему водоканалів з хворої на здорову голову. Тобто, змусив громади заплатити мільярди з їхніх бюджетів на компенсацію водоканалам, перекресливши фінансування інших соціальних статей місцевих бюджетів. Іншими словами, громадяни все одно заплатять за компенсацію водоканалам. Бо Уряд цю різницю платити відмовився, скинувши цей обов’язок на місцеве самоврядування.

Хто виграв в цій ситуації? Точно не громадяни.

Уряду Дениса Шмигаля варто перестати в будь-якій незрозумілій ситуації перекладати все на місцеву владу. Ефективне державне управління має базуватися на інших принципах.

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