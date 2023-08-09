В ловушке коррупционной экономики. Почему Россия производит ракеты из украинского титана

Как ни странно, но украинский титан даже во время войны попадает в Россию через посредников. Экономист Алексей Кущ рассуждает, почему это происходит и как сделать так, чтобы этого не происходило.

Все удивляются, как так случилось — продаем титан через посредников в РФ. А там делают из этого титана ракеты и самолеты.

Украина контролирует 20% мировых запасов титана, а в России, несмотря на ее огромные природные богатства — дефицит этого сырья.

На самом деле, это яркий пример нашей безголовости в отношении развития национальной экономики.

Ведь украинский титан мог бы стать основой для развития мощного титанового промышленного кластера по производству титановой губки и готовых изделий.

В частности, 3D-печать из титанового порошка.

Это увеличивает уровень добавленной стоимости в десятки раз.

Есть возможность создания кластера первичного алюминия: из глинозема до металла и самолетов.

Или литиевый кластер — добыча лития, аккумуляторы на запорожском заводе, электромобили на ЗАЗ-е. Конечно, не Таврии, а ведущих автомобилестроительных компаний, которых можно было привлечь в качестве инвесторов.

Или урановый кластер: добыча, обогащение, собственные ТВЭЛ, утилизация.

Или микроэлектронный кластер на базе наших мегаполисов, политехников и научных институтов.

То есть добавленная стоимость нашего самого ценного сокровища — человеческого потенциала.

Титан мог бы приносить Украине гораздо больше, если бы его тут же перерабатывали Фото: Медиазона

Каждый из этих кластеров, если вертикально выстраивать технологические цепочки добавленной стоимости — это десятки миллиардов долларов капитализации, миллионы рабочих мест, включая смежные отрасли, большие зарплаты и достойные пенсии как производная от сложности и добавленной стоимости ВВП.

Но все это либо доведено до банкротства (уран), либо уничтожено (ЗАЛК), либо передано россиянам (Николаевский глиноземный), либо олигархам (титан), либо засекречено (литий).

А после войны — вполне возможно, перейдет транснациональным компаниям. Когда мы будем экспортировать сырье и оставаться с испорченной экологией.

Попрошайничаем, сидя на миллиардных сокровищах....

Так что же мы за народ такой?!

Причина — в рентной, сырьевой, коррупционной модели экономики, порождающей класс рентоориентированных политических элит.

Создавать проблемы, сидеть на потоках и снимать ренту — вот их кредо.

Зато у нас нет девелоперских политических элит, которые создают условия и факторы развития и заинтересованы в этом.

Как выйти из этой институциональной ловушки — эта апория занимает мои размышления в последнее время.

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