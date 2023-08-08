ФГИ отрицает поставки в РФ украинского титанового сырья для производства ракет

Компании, которые находятся в управлении Фонда госимущества, тесно сотрудничают с правоохранительными органами и тщательно проверяют конечных потребителей продукции.

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Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины отрицает поставки титанового сырья в Россию для производства самолетов и ракет через компании-посредники, о чем раньше сообщали СМИ. Об этом заявили в пресс-службе ФГИ.

В Фонде госимущества отметили, что "Объединенная горно-химическая компания", которая находится в их управлении, не осуществляет поставки в РФ. С осени 2022 года компания усилила меры по контролю над экспортными процедурами и изменила подходы к сотрудничеству с покупателями.

"Руководство компании тесно сотрудничает с правоохранительными органами — информация о всех цепях поставок, конечных потребителях, а также контроль использования продукции осуществляется работниками ОГХК и представителями правоохранительных органов. Также и экспорт ильменитового концентрата конечному потребителю происходит только в сопровождении уполномоченных представителей правоохранительных органов", — комментируют в пресс-службе ФГИ.

В частности отмечается, что венгерская компания SIC LUCEAT LUX KFT, о которой упоминают журналисты в своем материале, не сотрудничает с Россией с начала полномасштабного вторжения.

А польская BioProfTech Sp. z oo, основателем которой является гражданин РФ, зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области, покупала сырье для конечного потребителя из США. В ФГИ отмечают, что эту информацию могут подтвердить документами.

"В большинстве случаев упомянутые в статье компании покупали пробные партии сырья для конечных потребителей в США, Индии, Польше", — сообщают в пресс-службе ФГИ.

Напомним, 7 августа издание "РБК-Украина" опубликовало материал об украинском титановом сырье, которое через компании-посредники может попадать в Россию. Среди покупателей продукции указаны компании, связанные с РФ или имеющие российских учредителей. В СМИ также предположили, что конечным потребителем украинской титановой продукции могут быть военные заводы России.

Фокус сообщал ранее, что 8 августа администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о выделении Украине дополнительного количества вооружений на 200 миллионов долларов.