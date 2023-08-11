В Белом доме завелся голубь мира: кто и почему тормозит поставки F-16 в Украину

Президент США Джо Байден уже четыре раза давал зеленый свет обучению украинских пилотов на F-16, напоминает журналист Орест Сохар . Но существующая в Белом доме "партия мира" всячески тормозит этот процесс...

"Украинские" F-16 запутались в красных линиях Кремля. Казалось бы, при чем тут американские "ястребы мира".

Президент США Джо Байден чрезвычайно хорошо относится к Украине и не жалеет для нас ничего. Вот, например, в четвертый раз согласился на обучение украинских пилотов полетам на F-16. Вот только они никак не начнут.

12 марта 2023 года. "Байден согласовал выделение Украине $200 млн на оружие и обучение военных", — "Радио Свобода".

19 мая 2023 г. "Байден сказал союзникам по G7, что США будут поддерживать совместные тренировки F-16 для украинцев", — CNN.

16 июля 2023 г. "Президент США Джо Байден дал европейским странам зеленый свет для обучения украинских пилотов на истребителях F-16", — Салливан в интервью CNN.

8 августа 2023 года. "Президент Байден дал зеленый свет тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16", — заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх", — "Укринформ".

США дали уже столько зеленого света, что он должен был бы уже ослепить все системы ПВО Московии, но на самом деле эти "светофоры" скорее работают на успокоение местного политикума.

"Основное замедление подготовки пилотов ВСУ на F-16 происходит в США, — говорит "Голосу Америки" экс-командующий объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав. — США боятся провоцировать Россию: российская политика запугивания замедлила отправку F-16, тогда как именно F-16 могут кардинально изменить ход войны в Украине".

Другой эксперт называет самого пугливого персонажа в команде Байдена. "Человек, который блокирует поставки оружия в Украину, — это советник по национальной безопасности Джейк Салливан, — говорит сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд: победа Байдена на выборах президента США 2024 г. зависит от успеха Украины на поле боя, он должен направить все военные ресурсы США, включая дальнобойные ракеты, в Украину. — Но, видимо, он этого не понимает, и этого явно не понимают его помощники", — говорит Ослунд.

Никто так и не может понять, когда начнется обучение украинских пилотов на F-16 Фото: aerotime.aero

Джейк Салливан — помощник президента по национальной безопасности. Он возглавляет т.н. "крыло мира" в Белом Доме, куда входят директор ЦРУ Билл Бернс и Джон Керри — специальный представитель президента США по вопросам климата, давний товарищ президента США. Они постоянно говорят о рисках эскалации "конфликта с РФ" и постоянно повторяют мантру о красных линиях Путина. В какой-то момент уже казалось, что "миротворцы" прозрели, даже Салливан говорил, что преимущества поставки большего смертоносного оружия Украине перевешивают риски эскалации. Но, похоже, его хватило не надолго.

С одной стороны, администрация Байдена действительно пытается помочь Украине и понимает все последствия "победобесия Путина", если тот вдруг достигнет каких-то значимых результатов на поле боя в Украине. Но, как говорит республиканец Мит Макконнел, Байден движется в правильном направлении, но недостаточно быстро и недостаточно эффективно.

Лично я думаю, даже запретив Салливану обрисовывать Белый дом красными линиями Путина, ситуация в корне не изменится. Ведь США играют в большую геополитическую партию со многими другими игроками, партию, часто нам не понятную. F-16, ATACMS могут быть разменными фигурами в этой игре. Политическое будущее демократов, и особенно президента Байдена действительно крепко привязано к украинским победам, но это не добавляет нам уверенности, когда не понятна логика поведения ключевого партнера.

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