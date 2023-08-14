Налет на Одессу. Почему враг применил "калибры", но экономил на Х-22

Последний удар по Одессе россияне осуществили ограниченной номенклатурой ракет, поэтому их удалось сбить. Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, почему враг мог прибегнуть к такой тактике.

В ночь на 14 августа по Одессе был нанесен очередной ракетный удар и налет дронами Shahed-136. Сбиты были все цели, КРМБ "Калибр" и Shahed-136.

Стоит отметить, что последний серьезный удар по Одессе был три недели назад, в ночь на 23 июля.

Кроме того, в нынешнем ударе была ограничена номенклатура средств, ведь раньше, когда развернулся зерновой террор, РОВ применялась одновременно целая линейка ракет. Кроме КРМБ "Калибр" и Shahed-136, были П-800 "Оникс", Х-22, Искандер-М/К.

"Ониксы" противник для чего-то бережет... Фото: defence-ua

Собственно, вопрос — почему не использовали?

То, что Россия не остановится с террором Одессы, неоспоримо. Те, кто надеялся, что после ударов по портовой инфраструктуре налеты закончились, могут быть счастливы — они стали лауреатами премии Дарвина. Но этой ночью российские оккупанты и вправду пошли на обстрел города тем, что мы можем эффективно сбивать.

Нет, это не заявление о том, что у них закончились Х-22 или П-800 "Оникс", это опасения, что эти ракеты могут накапливаться для удара другого формата и мощности. Поэтому зерновой террор Путин не прекратит, но будет продолжать по мере готовности БК, а формирование его идет тяжело.

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