Когда в Украине останется 20 миллионов жителей. Почему уменьшение населения ведет к деградации страны

Некоторые эксперты считают, что уменьшение количества населения в Украине никак не скажется на благосостоянии людей. Экономист Юрий Гайдай с этим категорически не согласен — и объясняет, почему.

"Откровение" о том, что количество населения не влияет на благосостояние людей в стране, поэтому не стоит беспокоиться о демографии — глубоко ошибочно.

Уменьшение населения, условно, вдвое, не позволяет уменьшить вдвое расходы на инфраструктуру. Да, отпадет необходимость поддерживать коммуникации и социалку каких-то мертвых сел, но это копейки.

А сеть дорог, железных дорог, государственный аппарат — остается практически неизменной. Наша потребность в расходах на ВСУ не уменьшится. Потребность в расходах на дипломатов, управление, администрирование налогов, ведение реестров и т.д. — уменьшается непропорционально меньше, чем уменьшается количество населения.

То есть, при прочих равных, налоговая нагрузка на одного гражданина, необходимая для сохранения существующего уровня общественных благ — растет.

При этом сильно уменьшается и внутренний рынок. Меньший рынок — меньше мотивации открывать производство в стране, или полноценное представительство.

А еще это меньшая диверсификация экономики, идей, проектов, соответственно, меньше синергии между ними, меньше питательного бульона, в котором зарождается что-то новое.

Украине нужно больше украинцев Фото: pravdainform.com.ua

Очень упрощенно, город на 100 000 населения будет иметь свой хлебозавод, а город на 50 000 — не факт. В городке на 50 000 может быть кинотеатр, а в городке на 15 000 его никто не будет строить.

В стране на 40 млн может быть 10 мощных университетских центров с различной специализацией, и исследовательские программы, которые покрывают большинство ключевых направлений современной науки, конечно, с международным сотрудничеством. Страна с 20 млн такое не потянет.

Страна с 40 млн может генерировать достаточный поток пассажиров, чтобы, вместе с транзитом, сделать экономически привлекательным международный аэропортовый хаб. А вот 20 млн требуют уже значительно большего транзита, чтобы сохранить экономику проекта.

Это, повторюсь, при прочих равных — не надо здесь приводить примеры маленьких европейских/канадских городков с полноценной инфраструктурой. Там количество компенсируется качеством, то есть покупательной способностью. В конце концов, именно таким путем мы шли раньше — постепенная депопуляция компенсировалась ростом благосостояния населения, уровнем потребления.

Но скачкообразную депопуляцию так не перекроешь.

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