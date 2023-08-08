Проблема Украины — не численность, а возраст. Почему демографическая перспектива страны выглядит так тревожно

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Какая ключевая проблема демографии Украины.

Нет, не в КОЛИЧЕСТВЕ. Хотя оно тоже будет проблемой, когда изменения климата и другие кризисы в более населенных регионах побудят очередной миграционный глобальный сдвиг. И тогда нас непременно ждет волна миграции сюда. И без должного количества здесь никакие "заборы" нас не спасут. Потому что демографическое давление — самое безжалостное. Но это проблема в перспективе 30-50 лет. Другой вопрос в том, что сильная институционально и демографически Украина сможет это контролировать. А слабая — нет.

Главная проблема, которая накоплена за бурные 100 лет 20 века, — напрочь искалеченная и искривленная половозрастная структура. Именно ее следует исправлять.

Как это выглядит? У нас недостаточно двух наиболее полезных и продуктивных групп населения — до 25 и от 25 до 45 лет.

Люди до 25 это: новые потребители и главный стимул к инвестициям; потенциальные рабочие руки и источник роста производительности, потому что наиболее способны к обучению. Без молодых инженеров не будет автоматизации и роботизации. Люди от 25 до 45-50 — наиболее продуктивная категория: генерирует продукт, платит основную массу налогов.

Количество украинцев 15-19 лет почти вдвое меньше тех, кому 35-39, а последних — чем категории 55-59. Эта тенденция присуща почти всей демографической пирамиде (в нашем случае — перевернутой).

Деградирует количество и качество рабочей силы. С 17,5 млн 2007 до 14 в 2022. КШЭ оценивает, что к 2030 с учетом миграции и войны останется менее 12. И будет меньше, чем пенсионеров.

В результате у нас большие проблемы:

с развитием внутреннего рынка; с развитием технологической экономики; с воспроизводством населения. 2019 было 3,43 млн женщин в возрасте 30-39 и только 2,48 — в возрасте 20-29. Дальше будет еще хуже.

Стимулирование рождаемости без других инструментов не поможет. Хотя создавать предпосылки надо. Потому что мы урбанизированы и не вернем демографические привычки 19 в. Максимум можем рассчитывать на увеличение фертильности до 1,5-2,5 ребенка на женщину с нынешних 1,2. Поколения 00-х и 10-х очень малочисленны для других показателей. И даже при самом успешном стимулировании рождаемости дети за год не вырастут.

Какое демографическое будущее ждет Украину? Фото: pravdainform.com.ua

Почему демографический кризис надо исправлять? Потому что выжить нации в условиях острого демографического кризиса возможно. А вот стать успешной — вряд ли.

Старение бедного населения будет усиливать запрос на популизм. Без молодой рабочей силы, способной усваивать новые технологии, а также без дешевой, обеспечивающей обслуживание экономики, никакого чуда не будет.

И давайте о рождаемости. Потому что много мифов. А исследования объективные есть.

Что реально стимулирует в современных обществах?

Гендерное равенство. Равноправной паре легче воспитывать больше детей в условиях современного общества. Если же в стране женщины уже завоевали больше прав для построения карьеры, но в семьях сохраняется патриархат, показатели рождаемости падают катастрофически — в Японии и Южной Корее так. Создание комфортной среды для жизни и воспитания. Опять проклятые урбанисты правы. Эффективные и дешевые механизмы вернуться к работе. Доступные ясли и садики помогли Квебеку совершить скачок в показателях рождаемости — от самых низких до самых высоких в стране.

Что НЕ помогает?

Запрет абортов. В 1990 в Украине было совершено более 1 млн, в 2020 году — менее 43 тыс. Контрацепция рулит. Запрет контрацепции. Потому что кроме распространения ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем — Ф.) и психотравм, эффекта не будет. Социальная реклама. Потому что банально игнорируется и имеет близкий к нулю эффект. Выплаты за рождение дают краткосрочный эффект в 2-3 года, какой бы размер не имели. "... значительно проще дать деньги, чем организовать для молодой женщины реальные возможности родить ребенка и не прерывать так надолго свою внесемейную жизнь" (Либанова).

В итоге остается миграция — репатриация украинцев (могу подсказать откуда) и иммиграция (тут, если очень повезет, есть Южная и Юго-Восточная Азия). Все, никаких других инструментов нет. Извините, господа-друзья Холмогорова.

А вы любите карри и панир?

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