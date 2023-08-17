Путин уже не сможет остановить войну, когда захочет. Как Россия потеряла инициативу на фронте

За полтора года войны Украина смогла добиться паритета по вопросу инициативы в боевых действиях, утверждает блогер Юрий Богданов . Начинала Россия как абсолютно доминирующая сила — но сейчас Путин уже потерял возможность решать, когда и как закончить войну

О стратегии и инициативе.

Давайте кратко сформулируем главное отличие возможностей сторон до 2022, первого этапа полномасштабного вторжения и того, что есть сейчас (и будет в будущем).

С февраля 2014 до февраля 2022 уровень эскалации определяла почти исключительно Россия. Когда вести более активные боевые действия, когда держать режим условного затишья.

С февраля 2022 года до Харьковской операции ситуация была та же. Несмотря на провал попыток захватить Киев, Харьков и Одессу, Россия определяла место главных событий, интенсивность боевых действий, повестку дня войны. Не всегда удавалось реализовать замысел, но место событий и их характер определяли они.

С Харькова и Херсона постепенно начался путь к паритету. Да, российский замысел "большого наступления" развивался именно так, как надо нам. Россия за всю зиму так и не смогла адаптироваться к украинской стратегии обороны. Не смогла использовать преимущество в количестве на суше и в качестве в небе.

Попытка "перевернуть стол" атаками на инфраструктуру дала тактический эффект, но оказалась стратегическим поражением. Россия не смогла разрушить украинскую инфраструктуру, а Украина получила сверхмощное усиление ПВО.

С момента украинского контрнаступления под Харьковом Россия начала терять инициативу

Украинское контрнаступление выявило гораздо большую адаптивность ВСУ и возможность изменения тактики "по ходу дела". Это свидетельствует о большей гибкости украинского командования, возможности принимать и (что еще важнее) имплементировать управленческие решения в повседневную практику ВО ВРЕМЯ выполнения своего замысла.

А кто, в конце концов, получит стратегическую инициативу при более-менее сопоставимых ресурсах на поле боя? Более адаптивный. Тот, кто будет определять поле боя — и в наступлении, и в защите. И здесь командование ВСУ вдохновляет. Потому что доказывает свою компетентность на практике. Как и вся вертикаль управления силами обороны.

Будет ли паритет ресурсов? Где-то он уже есть. По некоторым позициям мы к нему движемся. По качеству артиллерии и интенсивности использования дронов нам вполне по силам опередить россиян. Где-то — даже при наличии политической воли — нивелировать линейное преимущество россиян не удастся. Но можно компенсировать в других местах.

Поэтому сейчас возможность Украины действовать проактивно как минимум не уступает возможностям России. Местами — даже превосходит. Поэтому нет возможности у Путина в одну сторону определять уровень эскалации. Он не может уже "прекратить войну, когда и где захочет". Не зависит это больше исключительно от желания РФ.

Как-то так.

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