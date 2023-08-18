Дроны на Москву — чистый хайп. Почему в первую очередь нужно атаковать ближние аэродромы России

Главными объектами удара дронами должны стать ближайшие аэродромы России, где базируются стратегические бомбардировщики, бьющие по Украине, пишет аналитик Павел Вернивский . Но, к сожалению, наша страна еще не производит дронов в таком количестве — поэтому практикует хайп-удары по Москве

Читаю вчера на одном из телеграмм-каналов, который предупреждает по угрозы ракетных ударов:

30 единиц Ту-22м3 расположены на ближайших к Украине аэродромах с 31 единицами ракет Х-22.

И вот у меня возникает вопрос. А какого черта на ближайших аэродромах к Украине СПОКОЙНО стоят снаряженные стратегические бомбардировщики?

Причем они там стоят уже не первый месяц.

А стоят они там потому, что им нечего бояться. Потому что в Украине нет достаточного количества средств поражения, чтобы расфигачить эти аэродромы вместе с бомбардировщиками.

Российские бомбардировщики чувствуют себя спокойно на ближних аэродромах Фото: Скриншот

И все эти воздушные рейды на Москву — это больше для хайпа. Потому что запустить десяток беспилотников, один из которых долетит и поразит бизнес-центр — это информационно выигрышная стратегия. Как минимум, информационное поле на целый день будет заполнено.

А вот этих десяток беспилотников нет смысла запускать на аэродром, потому что вряд ли какой-то долетит через плотную ПВО. Поэтому запускать надо 50-100 шт за раз для получения результата. Только проблемка в том, что мы не производим их в достаточном количестве.

И россияне это уже поняли. Поэтому и не боятся.

А нам лишь остается хайповать на Москве. В то время как бомбардировщики спокойно стоят на аэродромах и безнаказанно уничтожают нашу инфраструктуру.

И каждый раз, когда вы услышите об атаке беспилотников на Москву, то помните, что гораздо ближе спокойно стоят бомбардировщики. И уже на следующий день они могут атаковать Украину.

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