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Россияне начали выпуск собственных "Шахедов": откуда на дронах новая маркировка

Россия смогла наладить производство 'Шахедов' на своей территории — ничего нового не придумывая сама. Аналитик Павел Вернивский описывает ситуацию, которая в связи с этим складывается

Павел Вернивский
Павел Вернивский
Экономист, аналитик
eye 171
шахеды, дроны, беспилотники
'Шахеды': теперь — в России
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Ну что? С высокой вероятностью можно констатировать, что российский завод по производству Шахедов начал работу.

Откуда такие выводы? На днях наше ПВО сбило дрон с довольно нехарактерным серийным номером "Ы002". Ранее же серийный номер был М1200, который скорей всего, также означал порядковый номер, то есть было выпущено не менее 1200 Шахедов.

И здесь интересна также буква новой серии — Ы. Выглядит как намек на советский фильм "Операция Ы". Почему Ы? Чтобы никто не догадался. Таким образом намекая, что начали выпускать эти дроны.

шахэды, дроны, беспилотники Fullscreen
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Фото: Радио Свобода

А теперь давайте предположим, что завод они начали строить в декабре-январе. Это значит, что через полгода он начал работу.

Да, они не разрабатывали этот дрон. Но они смогли взять иностранную технологию и в достаточно быстрые сроки смогли наладить сборку этих дронов.

А что за полгода смогли сделать мы? Несмотря на пафосные заявления полгода назад о развитии производства дронов и выделение аж 20 млрд в это направление, за полгода каких-то больших сдвигов в отрасли так и не произошло. Мы даже не можем сделать массовую сборку собственных дронов.

И когда я смотрю на эту ситуацию, то меня охватывает отчаяние. Отчаяние из-за того, что мы и дальше теряем время, пока враг стремительно развивает направление производства дронов.

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