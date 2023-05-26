Шахеды скоро кончатся. Как США и Израиль будут обезоруживать Иран

Related video

Специфический звук иранских дронов "шахедов" стал достаточно узнаваемым на территории Украины. Ракетные атаки на страну не обходятся без запуска этих крылатых мотороллеров.

Впервые об этих беспилотниках заговорили 13 сентября, когда в интернете появились сообщения о том, что под Купянском ВСУ сбили необычный БПЛА с надписью "Герань-2". По обломкам в нем обнаружили сходство с иранским дроном-камикадзе "Шахед-136".

С тех пор украинские защитники научились сбивать вражеские беспилотники, несмотря на это до сих пор их обломки продолжают наносить ущерб мирному населению.

И это не мешает Ирану продолжать поставлять эти дроны России. Бизнес на крови — есть бизнес. В частности, с августа 2022 года Иран поставил стране-агрессору России более 400 дронов-камикадзе. К тому же, США видят все больше признаков того, что Россия и Иран расширяют военное сотрудничество в этом направлении.

В то же время официально Иран опровергает поставку в Россию дронов собственного производства.

Планирование США и Израиля против Ирана

Иран на стороне России и поддерживает террористические акты против украинцев, снабжая ее крылатым оружием, следовательно, автоматически вошел в неформальный список врагов Украины, возглавляемый РФ и Беларусью.

Кроме того, Иран угрожает всему региону и "играет мышцами" перед миром, готовя свою ядерную программу. Неудивительно, что "серьезных" врагов у страны достаточно.

Следовательно, администрация Байдена предложила Израилю несколько недель назад идею совместного военного планирования по Ирану. Израиль не отверг эту идею, но попросил разъяснений относительно того, что на самом деле означает "общее военное планирование" на практике, в частности, остается ли этот процесс в сфере разведки и сценариев или распространяется на сферу совместных операций.

Эта новость облетела мир, но немногие говорят о том, почему это важно для Украины и для ближайших союзников.

Почему это важно: официальные лица США говорят, что это предложение беспрецедентно и может значительно улучшить военное сотрудничество США и Израиля. Почему это важно для Украины: Россия может потерять единственного поставщика оружия, если "общим планированием" США и Израиль предупредят дальнейшее производство дронов "шахедов", как это было 21 октября, когда армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по заводу по производству иранских беспилотников, расположенному на территории Сирии.

Позиция Израиля играет на руку Украине

Ирану будет все сложнее передавать беспилотники России

Почему? Тегерану решили наглядно показать, на что способна общая военная мощь Израиля и США.

Белый дом недавно объявил, что американские военные укрепят свою оборонительную позицию в Персидском заливе из-за того, что они назвали усилением преследований коммерческих судов со стороны кораблей ВМС Ирана.

Пятый флот ВМС США также объявил, что работает над увеличением ротации кораблей и самолетов, патрулирующих Ормузский пролив, ключевой судоходный путь в регионе.

Этому также предшествовали совместные военные учения США и Израиля. В учениях с боевыми стрельбами приняли участие 100 американских самолетов, включая истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики. Со стороны Израиля были задействованы 42 самолета. К учениям также подключена авианосная группа с авианосцем George Bush и задействованы около 6500 американских военнослужащих и более 1100 израильских.

К тому же разведка США и Израиля уже располагает данными по размещению производства и каналами передачи этих дронов России.

Такая концентрация военной силы вокруг Ирана, скорее всего, подтолкнет Иран либо остановить производство и передачу дронов, либо перевезти производство.

Производство дронов в России

Как сообщал WSJ, Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.

По их данным, в конце января иранская делегация высокого уровня побывала в России, где посетила площадку для строительства завода в городе Елабуга и обсудила детали запуска проекта. Завод по производству БПЛА должен стать частью соглашения между государствами стоимостью 1 млрд долларов.

Понятно, что, учитывая последние события, перевозка производства в Россию не обезопасит работу "убийственного конвейера". Руки спецслужб могут добраться куда угодно.

Так что на вопрос "когда закончится эпоха шахедов" можно смело ответить — "скоро…".

Важно