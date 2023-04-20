РФ все чаще предпочитает запускать "шахеды", нежели ракеты: в ISW назвали причину

Американские аналитики считают, что количество высокоточного оружия у оккупантов с каждым днем становится все меньше. Они предпочитают более дешевые варианты с малой дальностью.

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Войска Российской Федерации могут использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для того, чтобы компенсировать нехватку точных ракет. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) 19 апреля.

Отмечается, что в последнее время участились случаи того, что оккупационные войска используют в Украине "Шахеды", а также другие малоточные системы. При этом, количество ракетных ударов, если речь идет не о приближенных к фронту городам, значительно сократилось.

Все это может говорить о том, что высокоточные ракеты у них находятся в дефиците.

К примеру, в ночь с 18 на 19 февраля ВС РФ запустили из Азовского моря 12 воздушных целей, 10 из которых удалось сбить украинским защитникам. Целью таких запусков являлась попытка обнаружить и уничтожить западные системы ПВО.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также отмечал, что начиная с начала сентября 2022 года, оккупанты использовали все свои стратегические запасы, хоть это не принесло им позитивных результатов. Украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками по Украине за этот период.

Если ракеты и используются в данный момент, то более дешевые варианты, дальность которых крайне малая. В частности, речь идет об авиабомбах.

Напомним, 19 апреля сообщалось, зачем Путин посетил оккупированные Херсонскую и Луганскую области. Американские аналитики полагают, что Кремль намеренно опубликовал кадры визита российского президента на оккупированные территории, чтобы "затмить" визит Зеленского в Авдеевку.