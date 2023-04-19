В ISW объяснили, зачем Путин посетил оккупированные Херсонскую и Луганскую области

Американские аналитики полагают, что Кремль намеренно опубликовал кадры визита российского президента на оккупированные территории, чтобы "затмить" визит Зеленского в Авдеевку.

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Президент Российской Владимир Путин изображает лидера военного времени, посещая оккупированные Херсонскую и Луганскую области в преддверии контрнаступления ВСУ. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 18 апреля.

В публикации говорится, что российский президент, вероятно, посетил штаб российской группы войск "Днепр" в Херсонской области и штаб Национальной гвардии "Восток" в оккупированной Луганской области до 16 апреля. При этом в Кремле говорят, что визит состоялся 17 апреля.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, и не исключено, что Кремль намеренно опубликовал кадры визита Путина, чтобы затмить визит Зеленского в информационном пространстве", — предположили аналитики.

Эксперты также считают, что поездка Путина была совершена с целью обозначать потенциальных козлов отпущения перед грядущим контрнаступлением украинской армии.

"Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина — как командира, курирующего Луганское направление", — отмечают авторы публикации.

Владимир Путин обозначил потенциальных козлов отпущения перед контрнаступлениям ВСУ

Кроме того, американские аналитики полагают, что демонстративные встречи российского президента с высокопоставленными офицерами могут говорить о грядущих переменах в военном командовании РФ, а также в ближайшем окружении Кремля.

Напомним, что 18 апреля Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, где заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.

В информационном агентстве "Центр журналистских расследований" отметили, что штаб оккупационных войск "Днепр" расположен на территории украденной базе отдыха Рината Ахметова "Бригантина" на Арабатской Стрелке.