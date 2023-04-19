В ISW пояснили, навіщо Путін відвідав окуповані Херсонську та Луганську області

Американські аналітики вважають, що Кремль навмисно опублікував кадри візиту російського президента на окуповані території, щоб "затьмарити" візит Зеленського до Авдіївки.

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Президент Росії Володимир Путін вдає лідера воєнного часу, відвідуючи окуповані Херсонську та Луганську області напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 18 квітня.

У публікації йдеться, що російський президент, ймовірно, відвідав штаб російської групи військ "Дніпро" у Херсонській області та штаб Національної гвардії "Схід" в окупованій Луганській області до 16 квітня. При цьому у Кремлі кажуть, що візит відбувся 17 квітня.

"Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що Кремль навмисно опублікував кадри візиту Путіна, щоб перевершити візит Зеленського в інформаційному просторі", — припустили аналітики.

Експерти також вважають, що поїздка Путіна була здійснена з метою позначати потенційних цапів-відбувайлів перед майбутнім контрнаступом української армії.

"Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна — як командира, який відповідає за Луганський напрямок", — зазначають автори публікації.

Володимир Путін позначив потенційних цапів-відбувайлів перед контрнаступом ЗСУ

Крім того, американські аналітики вважають, що демонстративні зустрічі російського президента з високопоставленими офіцерами можуть говорити про майбутні зміни у військовому командуванні РФ, а також у найближчому оточенні Кремля.

Нагадаємо, що 18 квітня Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямку, де заслухав доповіді командувача угрупування генерал-полковника Олега Макаревича і командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського.

В інформаційному агентстві "Центр журналістських розслідувань" зазначили, що штаб окупаційних військ "Дніпро" розташований на території вкраденої бази відпочинку Ріната Ахметова "Бригантина" на Арабатській Стрілці.