РФ все частіше віддає перевагу "шахедам", ніж ракетам: в ISW назвали причину

Американські аналітики вважають, що кількість високоточної зброї в окупантів з кожним днем стає дедалі меншою. Вони обирають більш дешевi варіанти з малою дальністю.

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Війська Російської Федерації можуть використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для того, щоб компенсувати нестачу точних ракет. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 квітня.

Зазначається, що останнім часом стали частішими випадки того, що окупаційні війська використовують в Україні "Шахеди", а також інші малоточні системи. При цьому кількість ракетних ударів, якщо йдеться не про наближені до фронту міста, значно скоротилася.

Все це може говорити про те, що високоточні ракети перебувають у дефіциті.

Наприклад, у ніч із 18 на 19 лютого ЗС РФ запустили з Азовського моря 12 повітряних цілей, 10 з яких вдалося збити українським захисникам. Метою таких запусків була спроба виявити та знищити західні системи ППО.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також зазначав, що починаючи з початку вересня 2022 року окупанти використовували всі свої стратегічні запаси, хоч це не дало їм позитивних результатів. Українські сили збили 750 із 850 ракет, випущених російськими військами по Україні за цей період.

Якщо ракети й використовуються у даний момент, то дешевші варіанти, дальність яких вкрай мала. Зокрема, йдеться про авіабомби.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, навіщо Путін відвідав окуповані Херсонську та Луганську області. Американські аналітики вважають, що Кремль навмисно опублікував кадри візиту російського президента на окуповані території, щоб "затьмарити" візит Зеленського до Авдіївки.