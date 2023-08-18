Часть Украины в обмен на НАТО. Почему на Западе вдруг начали торговать чужими территориями

Непростая ситуация на фронте приводит к самым неожиданным шагам на Западе. Аналитик Александр Кочетков вспоминает резонансное заявление члена НАТО о том, что мир в Украине может быть обменян на часть ее территории.

СИТУАЦИЯ НА ФРОНТАХ: ВОЕННОМУ И ДИПЛОМАТИЧНОМУ

Не происходит ничего неожиданного.

Так, один из видных чиновников НАТО сделал типичный вброс относительно переговоров Украины с агрессором с отказом от части наших территорий, то есть на известных условиях недоимперии. Затем обещают призрачное вступление в НАТО (гарантий — никаких).

Нет сомнений, что этот вброс – не последний. И появление их провоцирует ситуация на фронте, которую можно характеризовать как динамическое равновесие: ВСУ давят на отдельных участках, враг пытается делать то же самое на других.

Причины сложившейся ситуации достаточно прозрачны.

Во-первых, мы сами пытались пугать врага нашим победоносным летним наступлением. И достигли своего: враг испугался. И начал закапываться в землю, миновать все вокруг, форсировать производство всех видов оружия.

Во-вторых, мы все еще не понимаем мотивации противника. Наша мотивация совершенно ясна: украинские герои защищают своих родных, свою землю, свое государство. Поскольку ничего подобного у агрессора нет, потому что он ведет захватническую немотивированную войну, возникает ложное ощущение, что нужно еще нажать, и враг сломается и побежит.

Это не так. Оккупантов мотивирует, в первую очередь, страх. Российский генералитет боится Путина. Полковники боятся генералов. И так далее до рядового бойца, который боится собственного командира взвода больше, чем ВСУ. Кстати, наши кассетные боеприпасы эффективно исправляют этот баланс страха.

Россиян гонит в бой прежде всего страх перед своими же Фото: РИА Новости

Кроме того, мы недооцениваем российскую покорность. Россиян гонят на несправедливую войну, на смерть, а они подчиняются. Ибо не видят никакой другой перспективы. И даже женщины не решаются массово протестовать, чтобы спасти своих мужей, сыновей, братьев.

До разгрома оккупантов на территории Украины ничего в недоимперии не изменится. А нам не дают достаточно оружия для такого разгрома: и потому что его реально мало, и потому что у Запада нет четкого алгоритма, что делать с распадающейся ядерной Россией.

И о разногласиях и спорах, которые якобы возникли между политическим и военным руководством страны, то есть между В.Зеленским и В.Залужным.

Да, рабочие разногласия существуют. Но они касаются не продолжения наступательных действий, президент Зеленский как раз за успешное наступление ВСУ. Потому что давить по переговорам с агрессором будут именно на него.

Но у военных есть убеждение, что наша промышленность недостаточно работает для обеспечения ВСУ оружием украинского производства. В частности, мы начали проигрывать в количестве и качестве воздушных беспилотников, что существенно затрудняет наступательные действия. Реакцией на это и является недавнее заявление Зеленского о необходимости увеличить производство беспилотников в разы.

Полтора месяца для перелома на фронте еще есть. Точку можно будет ставить только в начале дождей, которые практически делают невозможным наступательные действия, а также когда будут исчерпаны все наши резервы. На сегодняшний день по крайней мере половина таких резервов еще не задействована.

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