Часть Украины в обмен на НАТО. Почему на Западе вдруг начали торговать чужими территориями
Непростая ситуация на фронте приводит к самым неожиданным шагам на Западе. Аналитик Александр Кочетков вспоминает резонансное заявление члена НАТО о том, что мир в Украине может быть обменян на часть ее территории.
СИТУАЦИЯ НА ФРОНТАХ: ВОЕННОМУ И ДИПЛОМАТИЧНОМУ
Не происходит ничего неожиданного.
Так, один из видных чиновников НАТО сделал типичный вброс относительно переговоров Украины с агрессором с отказом от части наших территорий, то есть на известных условиях недоимперии. Затем обещают призрачное вступление в НАТО (гарантий — никаких).
Нет сомнений, что этот вброс – не последний. И появление их провоцирует ситуация на фронте, которую можно характеризовать как динамическое равновесие: ВСУ давят на отдельных участках, враг пытается делать то же самое на других.
Причины сложившейся ситуации достаточно прозрачны.
Во-первых, мы сами пытались пугать врага нашим победоносным летним наступлением. И достигли своего: враг испугался. И начал закапываться в землю, миновать все вокруг, форсировать производство всех видов оружия.
Во-вторых, мы все еще не понимаем мотивации противника. Наша мотивация совершенно ясна: украинские герои защищают своих родных, свою землю, свое государство. Поскольку ничего подобного у агрессора нет, потому что он ведет захватническую немотивированную войну, возникает ложное ощущение, что нужно еще нажать, и враг сломается и побежит.
Это не так. Оккупантов мотивирует, в первую очередь, страх. Российский генералитет боится Путина. Полковники боятся генералов. И так далее до рядового бойца, который боится собственного командира взвода больше, чем ВСУ. Кстати, наши кассетные боеприпасы эффективно исправляют этот баланс страха.
Кроме того, мы недооцениваем российскую покорность. Россиян гонят на несправедливую войну, на смерть, а они подчиняются. Ибо не видят никакой другой перспективы. И даже женщины не решаются массово протестовать, чтобы спасти своих мужей, сыновей, братьев.
До разгрома оккупантов на территории Украины ничего в недоимперии не изменится. А нам не дают достаточно оружия для такого разгрома: и потому что его реально мало, и потому что у Запада нет четкого алгоритма, что делать с распадающейся ядерной Россией.
И о разногласиях и спорах, которые якобы возникли между политическим и военным руководством страны, то есть между В.Зеленским и В.Залужным.
Да, рабочие разногласия существуют. Но они касаются не продолжения наступательных действий, президент Зеленский как раз за успешное наступление ВСУ. Потому что давить по переговорам с агрессором будут именно на него.
Но у военных есть убеждение, что наша промышленность недостаточно работает для обеспечения ВСУ оружием украинского производства. В частности, мы начали проигрывать в количестве и качестве воздушных беспилотников, что существенно затрудняет наступательные действия. Реакцией на это и является недавнее заявление Зеленского о необходимости увеличить производство беспилотников в разы.
Полтора месяца для перелома на фронте еще есть. Точку можно будет ставить только в начале дождей, которые практически делают невозможным наступательные действия, а также когда будут исчерпаны все наши резервы. На сегодняшний день по крайней мере половина таких резервов еще не задействована.