Трагедия в Чернигове напомнила, что Украина — жертва. Почему нельзя отключать мозг, когда имеешь дело с Россией

Ударом по Чернигову Россия еще раз напомнила, кто в этой войне инициатор, а кто жертва, пишет аналитик Сергей Фурса . Поэтому особенно бредовыми выглядят заявления друзей Кремля вроде Лукашенко, что это Украина подтолкнула Путина начать войну.

Недопустимо обвинять жертву нападения или агрессии в этом нападении или агрессии. Но так же недопустимо отключать мозг, даже если привык оперировать эмоциями. Особенно недопустимо во время войны, потому что цена слишком высока. Особенно для тех, кто берет на себя ответственность.

Допустимо ли позволять обвинять Украину в войне? Конечно, нет. Вот недавно картофельный узурпатор Лукашенко дал очередное бредовое интервью, обвинив Украину в том, что Россия начала войну. Распространяя вину не только на Зеленского и Порошенко, а даже добравшись до времен Кучмы.

Это каждый раз напоминает обвинения в адрес женщины, которую бьет муж-абьюзер, в том, что она виновата, что ее бьют. И вот собираются деревенские родственники и начинают рассказывать, что она и как сделала не так. Но правда в том, что это природа абьюзера — бить, и что бы она не делала, он бы все равно нашел повод для насилия. И что бы она дальше не делала, как бы духовно не росла над собой (рекомендация эксперта Арестовича), он все равно продолжит ее бить. Пока она не уйдет.

Поэтому в войне России против Украины виновата только Россия. И единственный вопрос, который можно задавать, это вопрос "а сделали ли мы все, чтобы подготовиться к агрессии, которая была неотвратимой?"

Виновата ли Россия в том, что она нанесла удар по театру в Чернигове и убила там гражданских людей? Конечно, виновата. Но должны ли были организаторы включить мозг и подумать, что такое мероприятие с огромной вероятностью станет целью для российских ракет? Особенно если они сами постоянно рассказывают, что дроны — это оружие победы?

Россияне убивают невинных людей. Это факт. И это то, что мы знаем. Это является условием задачи. Русские способны ударить по центру города, убив гражданских. Это еще один факт. И его надо учитывать. Недопустимо его игнорировать. Это преступление.

Только такому специфическому политику, как Лукашенко, может прийти в голову бред, что Украина — инициатор войны Фото: Getty Images

Разумно ли проводить мероприятие, которое точно привлечет внимание российских террористов, в центре города, который слабо защищен ПВО и к которому подлетное время составляет одну минуту? Вопрос риторический.

И это об ответственности.

И очень достает, когда люди, которые взяли на себя ответственность, оправдываются аргументами вроде "можно было успеть спрятаться" и "конкретное место не сообщали заранее и сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия".

Это серьезно? То есть вы всерьез считаете, что если бы россиян заинтересовало такое публичное мероприятие, они бы не нашли способ о нем узнать? Я даже не знаю, что хуже, что такой аргумент используют как отмазку, считая всех за идиотов, или если действительно верят в такие меры безопасности.

И о тревоге, на которую должны были бы отреагировать. Ага. При времени полета около одной минуты. И зная, что люди обычно не реагируют на воздушные тревоги. И не вопрос, правильно это или нет. Это факт. Который известен. И когда ты берешь на себя ответственность, приглашая людей на публичное мероприятие, которое может с большой вероятностью привлечь россиян, то ты должен этот факт учесть. А не ставить себе мнимую звездочку в голове "кто не спрятался, я не виноват". Прогнозировать, что будет во время воздушной тревоги — это часть ответственности.

Приятно ли такое писать о "своих"? Конечно, нет. Но это об ответственности. Это о жизни людей. И о том, что если ты не только критикуешь тех, кто делает (часто по праву), но и сам начинаешь что-то делать, то ты берешь на себя эту ответственность. За жизнь людей. Во время войны. С коварным извращенным врагом. Который способен на любую подлость. И не учитывать это — очень дорогая ошибка.

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