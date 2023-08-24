В Раде — полсотни российских оборотней. Как Украине избавиться от агентов влияния Москвы

Мои поздравления с Днем Независимости! Возможно, стиль этого поздравления будет казаться странным, но вместе с провозглашением независимости мы все получили обязанность ее защищать. Прямая агрессия РФ поставила точку в дискуссии общества вокруг НАТО, финансирования армии, но уже в который раз в тени остается вопрос борьбы с российскими агентами влияния на экономическом, финансовом и военно-промышленном фронтах.

Сейчас уже можно констатировать факт, что на парламентских выборах 2019 года политические партии, которые проходили в ВР, были "атакованы" россиянами, которые напичкали парламент своими агентами влияния. Речь идет не только и не столько о фракции СН, которая на время формирования своих списков и мажоритарщиков не имела соответствующего аппарата службы безопасности, а и о так называемой оппозиции, которая сознательно в свои списки пускала людей, карьера которых начиналась, например, в ВГТРК "Вести" (г. Москва).

В итоге мы получили не ВР, а некий винегрет из достойных деятелей, простых людей и законспирированных (и не очень) учеников и последователей Азарова, Сивковича, Сацюка, Плужникова, Медведчука и др., ниточки от которых тянутся не только на Лубянку (ФСБ), но и к Остоженке (СВР РФ). С открытыми агентами ОПЗЖ у нас все понятно. Это оказались относительно честные люди, которые и не скрывали своих взглядов, их задачей было собирать под своими лозунгами симпатиков "русского мира" и блокировать работу власти. Во времена независимости Украины эта группа людей была влиятельной, но сейчас, когда их электоральная поддержка уменьшилась до минимума, большой опасности они не представляют: их круг определен, их влияние ограничено, а многие из них по соображениям собственной безопасности сбежали из Украины.

Совсем другое дело — скрытые агенты влияния, так называемые оборотни. К сожалению, предварительные данные указывают на то, что оборотни проникли не только в парламент (там их около 50 человек). Россияне успели построить в Украине целую систему из оборотней: их агенты влияния работают по всей экономической вертикали, в судебной власти (вспомните, российский паспорт судьи Верховного суда Львова), есть и иностранцы из других стран, которые приехали в Украину с 200 евро в кармане, а сейчас управляют бизнесами, которые были интересны россиянам (авиация, банки, нефте-газовая отрасль, страхование) и т.д.

Давайте же разберемся, какие задачи ставят оборотням?

Организация деструктивного влияния на все ветви власти и сферы деятельности государства, включая экономику и финансы. Разрушение отношений Украины с США, ЕС и другими западными партнерами. Сбор и передача россиянам важной конфиденциальной информации. Прикрытие друг друга перед органами контрразведки, правосудием, общественностью. Охрана интересов российского бизнеса, в т.ч. того, который тайно подконтролен россиянам. Обеспечение работы бизнесов, которые не принадлежат россиянам, но выполняют какую-то важную для их политического режима функцию (например, отмывание российских денег) и т.д.

Ознакомившись с этим функционалом, как вы думаете, как должен выглядеть оборотень? Чтобы проникнуть во влиятельные сферы, он как раз не должен вызывать подозрений, потому что бывший регионал (или ОПЗЖ) или чиновник, который имеет близких родственников из России, и т.д. — это очень плохое прикрытие. Перед вами должен быть вполне патриотический гражданин, который публично ненавидит врагов Украины, ходит в вышиванке и всем рассказывает, как правильно делать Украине реформы. Если этого не будет, то такого агента очень быстро вычислят.

К счастью, есть методы, с помощью которых можно выявить даже законспирированных агентов.

Глубокое изучение биографических данных и роли открытых агентов россиян в карьере того или иного чиновника. Мониторинг результатов деятельности подозреваемых в работе на РФ с изучением того, кто же является выгодоприобретателем их деятельности и какое они отношение имеют к РФ. Наверное, главное — это выяснение, откуда подозреваемые брали деньги на финансирование своих проектов? К счастью, россияне не очень прятались здесь до 2019 года, поэтому наследили изрядно "в кассе" не одного политика.

Отсюда тянутся ниточки ко многим украинским политикам Фото: kremlin.ru

Синтез этих 3-х составляющих дает понимание состава сети агентов влияния. Правда, ситуацию усложняет методичка ФСБ ))) по которой российские шпионы и агенты влияния, которые близки к провалу, должны, как осьминог, выплескивать чернила, обвиняя тех, кто их ловит, в работе на РФ, в шпионаже. Думаю, каждый второй читатель этого поста слышал об агентах влияния РФ в ГБР, НАБУ и даже в ОП))) Большинство таких обвинений — это фейк или так называемые чернила осьминога, которые "выпускает" агент влияния, когда чувствует, как его "локализуют". В информационном обществе это приводит к путанице, и в конце концов, к разговорам о шпионах начинают относиться несерьезно. Впрочем, просмотрев добрую сотню дел из разных секторов, мне не смешно. Ко многим чиновникам, в т.ч. и действующим, есть конкретные вопросы, на которые им будет ну очень трудно ответить.

Победа на этом внутреннем фронте Украине очень нужна. Без преодоления деструктивного влияния сети российских агентов внутри страны нам будет очень очень трудно достичь победы. Сегодня есть 2 рецепта решения этой проблемы.

Первый (тактический) — очищение власти через очередные выборы.

Второй (стратегический) — преодоление коррупции.

Что касается выборов, то из всех ветвей власти, начиная с парламента и заканчивая судебной властью, нужно вывести всех, кого обоснованно подозревают в работе на РФ. Думаю, что абсолютно всех вычислить нельзя, но 90-95% вывести за периметр принятия решений — это вполне реально. Как это будет делаться: как в польском МИД, где за один день уволили всех выпускников МГИМО, или как поступает индийская контрразведка с агентами Пакистана, — это уже другое дело. А вот что касается второго шага, то это уже мое интересное наблюдение за оборотнями во власти, по которым я, да и не только я, точно знаем, что они работают в интересах россиян. Я вижу, что сеть российских агентов влияния (по крайней мере, в финансово-экономическом секторе) построена в лучших мафиозных традициях. Явных агентов прикрывает кто-то из силовиков, есть система прикрытия в судах, есть даже и PR-поддержка...

Преодолев коррупцию в финансово-экономическом секторе, мы с Вами просто уничтожим ту среду, где привыкли жить и питаться оборотни. Сейчас очень мощная инициатива в этом секторе — это налоговая реформа, которую в народе прозвали "10-10-10", которая уничтожает 90% коррупционных схем. Ну и посмотрите, кто против этой реформы, кто "воет на Луну"?)))) Вторая важная инициатива — это восстановление декларирования, кто же там подал сотни правок к законопроекту? Третья инициатива — это совершенствование работы АРМА и Госфинмона, кто же это блокирует? И таких вопросов можно задать много.

Однако я думаю, что Украина в этой борьбе победит! В обществе есть запрос на удаление российского влияния в политике, экономике и финансах. А в демократических странах, как правило, запрос со стороны общества удовлетворяется. Современное общество настроено бороться за нашу независимость и право самим определять, какой быть Украине.

С праздником, дорогие друзья! Слава Украине и Смерть врагам!

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