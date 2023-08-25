Заставить Россию ответить. Как добиться создания международного Трибунала по преступлениям РФ в Украине

Создание международного Трибунала по преступлениям России в Украине провалено, считает юрист Александр Чебаненко . Но Россия все-таки должна ответить за все, что она натворила — следовательно, Трибунал необходим.

Работа над созданием специального военного Трибунала властями провалена.

Будут ли сделаны выводы?

Относительно обнародованных слов замглавы офиса президента Украины, что, мол, США и ряд других наших главных союзников ПРОТИВ создания специального международного военного трибунала по варианту, предложенному украинской властной командой.

Мол, союзники опасаются, что это будет использовано как прецедент, а аналогичные трибуналы будут созданы уже в отношении правонарушений, в которых обвиняемыми будут уже их военные.

А наши предложения, вроде бы, заключались в создании Трибунала по решению Генеральной ассамблеи ООН. И теперь, мол, будет рассмотрен какой-то другой вариант — гибридный.

Если коротко, то, как уже неоднократно писал, Трибунал должен быть создан по решению Совета безопасности ООН.

При этом, Россия должна ПРИНУДИТЕЛЬНО воздержаться от голосования (в порядке статьи 27 Устава ООН), а с Китаем надо договориться (его воздержания будет достаточно).

Совет Безопасности ООН — вот орган, который должен создать специальный Трибунал

Кстати, такой путь создания Трибунала, через Совет безопасности, сделает НЕВОЗМОЖНЫМ повторение этого пути уже против наших союзников, которые (или их союзники) являются постоянными членами Совета безопасности — по понятным причинам.

И наконец, юрисдикция Трибунала НЕ должна быть ограничена только преступлением агрессии, он должен рассматривать ВСЕ тяжелейшие международные преступления, совершенные против Украины и украинцев.

Трибунал должен рассматривать вопрос о репарациях и контрибуциях, о запрете РФ иметь оружие массового поражения и средств доставки, о запрете сталинизма, путинизма, рашизма, о деятельности ряда организаций и компаний, и много-много других вопросов...

И еще.

В свое время работа над созданием первого в своем роде Нюрнбергского трибунала заняла меньше времени чем сейчас — только переговоры о форме.

Разница в том, что там было реальное желание плюс — работали профессионалы своего дела...

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