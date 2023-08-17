Украину не зовут на саммит G-20. Как Индия извлекает выгоду из российско-украинской войны

Related video

Хинди руси бхай-бхай, или несколько слов о политике Индии в отношении Украины

По поводу слов главы МИД Индии об отказе пригласить Украину на саммит из-за того, что, мол, "G20 не занимается вопросами глобальной безопасности", позволю себе небольшой экскурс в недавнюю историю, по некоторым вопросам, которые БЫЛИ в повестке дня ряда саммитов G20.

2013, Россия

...военная операция в Сирии

2015, Турция

... проблемы терроризма и противостояния ИГИЛ

... гражданская война в Сирии и наплыв беженцев в ЕС

2018, Аргентина

... эскалация военного конфликта в Украине

То есть, различные вопросы глобальной безопасности БЫЛИ в повестке дня как минимум трех саммитов Большой двадцатки.

В дополнение, позволю себе напомнить еще вот о чем.

...С другой стороны, Индия прекрасно чувствует себя и в другом политическом окружении Фото: China Daily

Индия — прямой конкурент Украины в некоторых отраслях, в том числе, на рынке экспорта зерновых (кроме того, ее называют хабом различных серых и черных схем для обхода антироссийских санкций, но это уже — немного другая история).

Конечно, РФ ей тоже конкурент, но там — "любовь с интересом", в смысле, есть дешевые природные ресурсы (цены на которые еще больше упали из-за санкционных ограничений), по крайней мере, пока, пока эти каналы не перекрыты.

Поэтому, любое наше ослабление, а, главное, уменьшение соответствующих статей нашего экспорта, там воспринимают как собственный шанс.

Учитывая изложенное, неудивительно, если никаких прорывов по экспорту украинских зерновых на этом саммите не будет.

Если вообще будут какие-то предметные, положительные решения по Украине.

По крайней мере, с подачи индийских "товарищей".

Ничего личного, просто бизнес...

Главное, чтобы наши руководители учитывали это и предыдущие ошибки, действовали без розовых очков и должным образом, спокойно, противостояли.

А не ломились на этот праздник жизни любой ценой, которую потом надо будет отплачивать нам всем.

Contra spem spero...

Источник

Важно