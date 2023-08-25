Украине не нужна сильная рука. Соцопрос к Дню независимости показывает стремление к свободе и демократии

Немного странно, но несмотря на тяжелые времена, украинцы сохраняют оптимизм, любовь к стране и веру в будущее. Таковы результаты свежего социологического опроса, которые анализирует экономист Юрий Гайдай

Свежее исследование группы "Рейтинг" о ценностях и восприятии патриотизма показывает интересную, местами неожиданную картину. Выделю то, за что глаз зацепился.

О будущем

Результирующий ответ по шкале застой-развитие — в зоне развития, среди всех групп и категорий. Но не прорывное развитие, умеренное.

Те, кто остались — большие оптимисты, чем беженцы. Женщины — ощутимо оптимистичнее мужчин. Старшие — оптимистичнее молодежи. Немного странно, потому что, если построить пересечение этих категорий, то самые большие оптимисты сейчас — условные стереотипные "бабушки на лавочках". Когда такое было?)

Очень интересное наложение ответа об ожиданиях относительно застоя-развития на ответы о поддержке экономических политик.

Потому что оно указывает на то, что либеральные демократы существенно оптимистичнее патерналистов — те, кто считают, что Украину ожидает развитие, значительно больше хотят больше демократии, а не "сильной руки", и считают, что человек ответственен за повышение своих доходов, а не государство.

Радует, что среди всех опрошенных есть решающее преимущество в пользу свободы СМИ, демократии и свободного рынка. Радует, что уже всего треть населения резко не поддерживает однополые браки. Огорчает, что около половины до сих пор против продажи земли иностранцам, но во время войны это понятно — ощущение опасности давит на восприятие.

Молодежь (18-35)

Чувствует заметно больше страха и печали, думая об Украине. Молодежь существенно меньше считает патриотизмом "оставаться в Украине во время войны" (23%), зато больше группы 51+ считает патриотизмом вести бизнес или работать в Украине.

Радует, что молодежь практически вдвое больше старших считает патриотизмом "заниматься общественной деятельностью" (21%) — при том, что этот пункт идет отдельно от волонтерства, то есть это именно об общественной деятельности.

Существенно больше старших молодежь считает патриотизмом служить на фронте и интересоваться историей Украины.

Отношение к ВПЛ и тем, кто в оккупации

Более 70% украинцев относятся тепло, и еще 20% — нейтрально к ВПЛ и жителям временно оккупированного Юга. Лишь пара процентов — холодно.

К жителям оккупированного Крыма тепло относятся 27%, еще 42% — нейтрально.

А вот к жителям ЛНР/ДНР тепло относятся разве 11% украинцев, еще 29% — нейтрально. Негатива здесь значительно, значительно больше. Интересно, в чем разница с Крымом? Татары?

Отношение к тем, кто выехал за границу

Общество положительно относится к женщинам с детьми, студентам и старшим людям, которые уехали.

Нейтрально — к женщинам без детей, мужчинам призывного возраста с детьми, которые уехали, и мужчинам призывного возраста в Украине, но не на фронте.

И очень негативно к мужчинам без детей, которые выехали за границу.

При этом молодежь имеет меньше негатива ко всем этим категориям.

Тут интересно — как я писал выше, молодежь больше считает патриотизмом служить в ВСУ, но при этом существенно менее негативно относится к тем, кто не служит.

Мужчины и женщины, которые не выезжали, дают очень близкие ответы по отношению к беженцам.

В то же время среди тех, кто выезжал, женщины значительно негативнее мужчин относятся к мужчинам без детей за рубежом.

В вопросе о проявлениях патриотизма беженцы дают значительно больше веса волонтерству, изучению истории и потреблению украинского, и не считают патриотизмом оставаться в Украине.

О языке

Бросилось в глаза, что с 2018 года заметна определенная стагнация, а с 2020 — даже спад тех, кто разговаривал дома на украинском. Неожиданно.

Конечно, вторжение РФ в 2022 резко развернуло этот тренд, изменение тектоническое.

Но при этом доля тех, кто называл украинский родным, постоянно росла — с 57% в 2012 до 82% в 2023.

Интересны также ответы тех, кто разговаривает дома на русском — их патриотизм значительно более "экономический" — не считая язык признаком патриотизма, они выбирают "работать и вести бизнес в Украине" и "покупать украинские товары".

Также русскоязычные существенно меньше испытывают гордость за Украину (52% против 77% среди украиноязычных), заметно больше печали (54% против 43%) и стыда (10% против 6%)

Другое

Откровенно удивляет, что среди всех опрошенных "служить на фронте" является лишь третьим по упоминаемости признаком патриотизма после "донатить и волонтерить" и "разговаривать на украинском".

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