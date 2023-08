Люди, которые не пошли на войну: как определить того, кто в тылу изображает из себя патриота

Related video

Социальный договор.

Наконец сформулировал для себя общие претензии, которые меня раздражают в случае с гражданскими. Это личные, но, возможно, с кем-то это понимание будет в резонансе.

Ну во-первых — сама гражданская жизнь и движи в клубах как раз не раздражают. Это мирная жизнь, она и должна быть такой, чтобы расслабиться можно было. В городах живут мои родственники, друзья, близкие. Мне бы не хотелось, чтобы каждый день им все напоминало о войне, так и кукуха со временем поехать может. Как говорил мой командир еще годы назад: "Если там мирно и спокойно, это означает, что мы здесь хорошо делаем свое дело. А мы здесь именно для этого".

Во-вторых — нет, военный не индульгенция, но это стадия, которую большинство здоровых мужиков и парней должны пройти в это время, потому что так как у государства нет своих денег, а есть деньги налогоплательщиков, так и нет у государства других защитников, кроме его граждан. То есть моральные, или любые вообще качества не пересекаются с обязанностями гражданина согласно Конституции. Смотрим "Обязанности гражданина Украины 4.5.1" и решаем, вы кто, граждане или биомасса. Индульгенция здесь ни при чем, сама эта фраза — это уже манипуляция, потому что это не право, это — обязанность. И точно не тем, кто на себя эту обязанность не взял, что-то о каких-то индульгенциях говорить.

В-третьих — не каждый должен защищать страну обязательно на фронте. Защита — это многокомплексная система, которая в себя включает тыловую поддержку ВСУ, волонтерство, построение производства, социальную деятельность и выполнение своих служебных обязанностей, чтобы это помогало стране в эти времена. За время волонтерства я знаю много людей, которые искренне помогают армии, мотивированы делать максимум до конца войны, и они не воюют. Имею к ним искреннее уважение, хотя они и не в окопах.

Что же тогда тебя раздражает, спросите вы?

Симулякрия.

Когда кто-то делает из себя "патриота", которым он не является.

...Когда за маской скрывается нечто совсем другое...

Дело в том, что мир на войне прост и живет по принципу "бритвы Оккама". Есть враг и есть ты. Убивай, или убьют тебя. Если есть собрат, на которого можно положиться — тебе пох..р, кто перед тобой, тебе важно, кто рядом. Если рядом с тобой долбо…бы — ну тебе пи…да. Мир упрощается до простых решений, эмоций и пониманий. Вы все общаетесь на одни темы, мотивированы одними ситуациями, имеете одни желания. Это ваша жизнь, другой у вас нет, и вы уже не помните, как жить по-другому. Даже вырвавшись в мирный город, ты вместо того, чтобы отпустить все и расслабиться, продолжаешь, сидя дома на кухне, прокручивать месседжи в чатах, переписываться с собратьями по каким-то вопросам, просматривать видео с тг-каналов и пересылать другим, и обсуждать какие-то новости и задачи. Можно забрать мальчика с войны, но война не покинет внутренний мир мальчика. Не сможет.

И вот перед тобой в какой-то момент появляется человек, который и является симулякром. Это может быть политик, который врет о своей патриотичности, как он за армию, за страну, и вообще весь честный, вот только бы декларацию во время войны не подавать.

Это может быть гражданский, который, считая себя сейчас директором мира, потому что у него дорогая машина, хороший бизнес, он проводит несколько дней в спортзале, чтобы иметь достойную физическую форму и друзей в МВД, в брендированной одежде, хамит тебе на ровном месте, когда ты в гражданском, хотя понимает, что он не прав, но ты перед ним стоишь одетый в простую одежду, с выгоревшим лицом и руками, и исхудавшим усталым лицом, и одетый максимально просто, и понимаешь, что ты бы втащил ему сейчас, и дело даже не в том, что человек заблокировал тебе выезд своей машиной, и когда ты сказал, что можно бы было номер оставить, еще и нахамил, он не знает, что ты боец, просто в гражданской одежде, что вот сейчас в тебе бушуют такие эмоции и рисунки, что хочется забить на все, размазать это … с чл..ном по асфальту и со спокойным сердцем попасть в руки ВСП.

Это может быть человек, который приходит в "каменты" и начинает тебе указывать, где ты там по его мнению не прав, а он прав, вот слушай меня, я тебе расскажу как надо. Зачем? Мой опыт — это опыт человека, который десятый год связан с войной. Если ты не готов стать рядом, чтобы получить похожий опыт и что-то понять, — то мне ср..ть на твое мнение. Слова без действий пустые, если ты ничего не делаешь — то тебя нет. А ведь есть у нас граждане, которые перефразировали басню Крылова "Ах, Моська! знать она сильна, что лает на Слона" во фразу "Ах, человек! знать он патриотичный, раз поучает всех по темам языка, политики, своего правильного выбора, неправильных решений других, и все это абсолютно ничего не делая".

Симулякры. Люди, которых в этой войне нет. Ты есть, а их — нет. А то что они симулякры — ты понимаешь быстро, потому что просто привык жить в обществе простых людей с повышенным чувством справедливости. Потому что для вас есть высшая ответственность — это смерть. И боль от гибели близких. Это закаляет тебя в той системе координат, которую человек, который это не прошел — никогда не поймет.

Но симулякр этого никогда не поймет. Он будет уверенно через рекламу и дорогой продакшн стараться доносить, что он настоящий патриот, не понимая, какую встречную ярость вызывают его старания.

Симулякр будет считать в конфликте с тобой, что он держит мир на крючке, и поэтому имеет право быть выше тебя.

Симулякр будет пытаться тебе донести, что он тоже имеет право, что он такой же, как ты, что он знает, как ты, что он имеет право на слово, что он не хуже, что он на самом деле тебе помочь хочет… но только дистанционно и устно.

И вот это раздражает. Человека, который прошел войну, с его специфическим опытом (а он у каждого разный и по-разному травматичный), с его проблемами и жизненной ситуацией не надо учить. Не надо указывать, как жить. Не надо рассказывать, как надо что-то делать.

Его надо просто поблагодарить за службу — и пусть себе идет по делам. Фраза Thank You for Your Service для американских ветеранов, является для меня консистенцией этого поста, она гениальна сама по себе. Ты воевал за меня? Я не буду тебе врать, я не буду стараться получить твой голос на выборах, я не буду с тобой конфликтовать, я не буду тебе указывать, я не буду стараться тебя понять. Это и есть взаимное уважение, которое должно стать социальным договором. Не надо симулякрии, она режет глаз сразу, она выбешивает и заставляет задуматься, стоило ли оно всего ради этого момента.

Thank You for Your Service, парень, иди с Богом.

Возможно, когда-то наше общество дойдет до этой простой мысли.

