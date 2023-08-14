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Правильный военком — неудобный военком. Как местные власти выдавливают бывших фронтовиков

Поменять всех военкомов — шаг, к сожалению, правильный в нынешней ситуации, считает аналитик Александр Кочетков. Но он все равно ничего не даст, если не будет скорректирована сама система территориального комплектования.

Александр Кочетков
Александр Кочетков
Политический аналитик
eye 110
военком, военкомат, призыв
Фото: УНИАН | Тема военкомов приобрела неслыханную актуальность в последние дни
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О ЗАМЕНЕ ВОЕНКОМОВ

Президент Зеленский распорядился поменять всех (!) руководителей облвоенкоматов и назначить туда боевых офицеров, которые прошли фронт, но имеют ранения, которые не позволяют им нести службу на передовой.

Вполне разумное распоряжение. Да, к сожалению, надо срочно и почти всех.

Однако замечу, что неофициальная практика назначения военкомами фронтовиков существовала еще со времен АТО. Однако многие из тех, кто воевал, оказались слишком неудобными для местной власти, сейчас — это областные военные администрации. Они "непослушные", имеют собственную точку зрения, с ними трудно договориться.

Поэтому на местах старались всячески избегать таких назначений. Или подыскивали тех, кто готов работать "в системе" и не создавать проблем для власти.

военкомат, призыв Fullscreen
Как будут работать военкомы теперь, после 'большой чистки'?
Фото: Getty Images

Есть пример. До Е.Борисова, ставшего символом военкомовской коррупции и неприемлемого подхода к мобилизации, одесским военкомом работал фронтовик, бывший афганец. Он не брал и не понимал "намеков". Поэтому местные власти совместно с центральной сделали все, что выжать неудобного человека и поменять на того, с кем работалось в полном взаимопонимании. И которого пытались держать на должности до последнего, даже после обвинения его в коррупции, вплоть до непосредственного вмешательства президента Зеленского.

Кстати, этот Борисов, по заявлению его адвоката, имеет удостоверение участника боевых действий, справку о ранении (или инвалидности) и государственные награды. Какие гарантии, что в процессе очистки мобилизационной вертикали на должностях не окажутся такие же "героические" борисовы, "раненые на колчаковских фронтах"?

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