Правильный военком — неудобный военком. Как местные власти выдавливают бывших фронтовиков

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О ЗАМЕНЕ ВОЕНКОМОВ

Президент Зеленский распорядился поменять всех (!) руководителей облвоенкоматов и назначить туда боевых офицеров, которые прошли фронт, но имеют ранения, которые не позволяют им нести службу на передовой.

Вполне разумное распоряжение. Да, к сожалению, надо срочно и почти всех.

Однако замечу, что неофициальная практика назначения военкомами фронтовиков существовала еще со времен АТО. Однако многие из тех, кто воевал, оказались слишком неудобными для местной власти, сейчас — это областные военные администрации. Они "непослушные", имеют собственную точку зрения, с ними трудно договориться.

Поэтому на местах старались всячески избегать таких назначений. Или подыскивали тех, кто готов работать "в системе" и не создавать проблем для власти.

Как будут работать военкомы теперь, после 'большой чистки'? Фото: Getty Images

Есть пример. До Е.Борисова, ставшего символом военкомовской коррупции и неприемлемого подхода к мобилизации, одесским военкомом работал фронтовик, бывший афганец. Он не брал и не понимал "намеков". Поэтому местные власти совместно с центральной сделали все, что выжать неудобного человека и поменять на того, с кем работалось в полном взаимопонимании. И которого пытались держать на должности до последнего, даже после обвинения его в коррупции, вплоть до непосредственного вмешательства президента Зеленского.

Кстати, этот Борисов, по заявлению его адвоката, имеет удостоверение участника боевых действий, справку о ранении (или инвалидности) и государственные награды. Какие гарантии, что в процессе очистки мобилизационной вертикали на должностях не окажутся такие же "героические" борисовы, "раненые на колчаковских фронтах"?

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