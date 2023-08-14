Правильний військком — незручний військком. Як місцева влада видавлює колишніх фронтовиків

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ПРО ЗАМІНУ ВІЙСЬККОМІВ

Президент Зеленський розпорядився поміняти всіх (!) очільників облвійськкоматів і призначити туди бойових офіцерів, які пройшли фронт, але мають поранення, що не дозволяють їм нести службу на передовій.

Цілком слушне розпорядження. Так, на жаль, треба терміново таа майже всіх.

Однак зауважу, що неофіційна практика призначення військкомами фронтовиків існувала ще з часів АТО. Проте багато тих, хто воював, виявилися занадто незручними для місцевої влади, зараз — це обласні військові адміністрації. Вони "неслухняні", мають власну точку зору, з ними важко домовитися.

Тому на місцях намагалися всіляко уникати таких призначень. Або підшукували тих, хто ладен працювати "у системі" та не створювати проблем для влади.

Як працюватимуть військкоми тепер, після 'великої чистки'? Фото: Getty Images

Маю приклад. До Є.Борисова, якій став символом військкомівської корупції та неприйнятного підходу до мобілізації, одеським військкомом працював фронтовик, колишній афганець. Він не брав і не розумів "натяків". Тому місцева влада спільно з центральною зробили все, що вичавити незручну людину та поміняти на того, з ким працювалося в повному взаєморозумінні. І якого намагалися тримати на посаді до останнього, навіть після звинувачення його в корупції, аж до безпосереднього втручання президента Зеленського.

До речі, цей Борисов, за заявою його адвоката, має посвідчення учасника бойових дій, довідку про поранення (чи інвалідність) і державні нагороди. Які запобіжники, що в процесі очищенні мобілізаційної вертикалі на посадах не опиняться таки ж "героїчні" борисови, "поранені на колчаковських фронтах"?

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