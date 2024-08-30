Наказание для отступивших — кто виноват в провале фронта и что с ними делать

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Децимация и заградотряды — это очень сильно.

Но, видимо, это надо вводить не для бригад, которые стоят годами, замортизировались полностью, и то, что туда вбрасывают необстрелянных мобиков — уже не очень помогает удерживать позиции, где боеспособный личный состав или ранен, или зае...ался крайне, или погибшие. Но отчеты наверх идут положительные, все все держат, все стронг.

Когда говорят наверх, что заводят небоеспособное подразделение, которым нельзя быстро поменять обстрелянную бригаду (как в случае со 115-й, благодаря командованию которой, а также ряду командиров высшего звена, мы проипали Очеретино, и никто не понес наказания, а там пздц, если разбираться, рыбки гупи бы той ситуации лучшие бы решения принимали) — и это кончится, как с Бахмутом, когда там аналогично поменяли 93-ю бригаду (не буду говорить какой), и после того, как целый РОП нашими уже не контролировался, еще сутки наверх подавалась инфа, что здесь все стронг, позиции под контролем, когда "вагнера" уже входили в Бахмут. О харьковском направлении, некоторые (не буду говорить какие) подразделения вообще не готовились к вторжению, а во время вторжения покинули позиции и вышли, а теперь мы героически освобождаем Волчанск. А эти позиции уже дооборудовали россияне. Такой список я могу продолжать и продолжать.

Когда подразделениям дают указание удерживать позиции, которые не имеют тактической выгоды, потому что командирам не хочется докладывать о потере позиций, и несвоевременный вывод подразделений приводит к потерям, а также к потере большего количества позиций. Обосновывать перед высшим руководством необходимость выравнивания полосы и нецелесообразность удержания отдельных позиций — это не наш метод.

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Новогродовка пала за 96 часов: две причины, почему сдали город, который могли держать месяцами

Когда вместо того, чтобы дополнить опытную бригаду необстрелянной и подержать их вместе в секторе на одной линии, чтобы передать опыт и показать, как здесь что к чему, а также обеспечить необстрелянную бригаду средствами, которые ей на этом участке нужны — заводят необстрелянную бригаду вместо за...баной, быстро проводят ротацию и удивляются, почему ситуация не улучшилась.

Наш метод: — Все в порядке, господин генерал, потери позиций не допущено!

А потом, когда пигдоги просто обходят наши оборонительные линии, как в случае с Новогродовкой — мы удивляемся, как же так случилось, что мы теряем населенные пункты.

Но виноваты раз...банные и небоеспособные бригады, угу. Проводите им децимацию. Желательно, чтобы децимацией руководили все те начальники, которые еще этими бригадами руководили.

Когда система не умеет объективно оценивать состояние дел и вовремя делать нужное, то солдат как бы не всегда виноват, и количество сзчешников в такой системе будет расти. Потому что не каждому хочется умирать ради х... пойми чего.

Но децимация все исправит.

Так и победим.

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