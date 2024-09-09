Без дронов нет Покровска. Что станет главной проблемой для ВСУ этой зимой на фронте

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Защита Покровска, Донецкое направление.

Я не буду описывать всю сложность ситуации, которая здесь, но есть одно но. Это средства.

До недавнего времени возможности подразделения выполнять оборонительные и штурмовые задачи зависели от количества людей. Это здесь формировалась стратегия наступления, обороны и прочего.

Сейчас все не так очевидно. Пара экипажей хороших фпвишников при поддержке карусели мавиков (со сбросами и без) и крыла может разложить взвод на штурме. Если у них будут эти мавики и fpv.

Ситуация по средствам на Донецком направлении ухудшилась. Активность большая, подразделений много. На всех не хватает ни того, что дает государство, ни того, что дают волонтеры.

Когда только начались штурмы Авдеевки, я вылетал на Пески и, проходя Карловку, уже давал команду fpv на взлет. На Пески мы залетали почти одновременно. Если была движущаяся цель, мы ее уничтожали. Если подвижной не было, то наносили поражение по стационарной. И в основном весь рабочий день мы били подвижные цели. Транспорт, пигдогов, броню, все. Одиночный пигдог? Норм, держи fpv-шку в лицо. Мы сделали из Песок дорогу смерти в свое время. Потому что у нас было чем.

Сейчас все сложнее. Вылетать на одиночного пигдога — уже не можем. Дефицит fpv. Надо фильтровать цели. РЭБ эволюционировал, и надо постоянные изменения и донастройки в дроны, чтобы они были успешными на этом направлении. Все больше дронов надо с захватом цели.

Но их не хватает, хотя именно они могут изменить расписание на Донецком направлении. И с учетом всех ресурсов, которые здесь задействованы, то стоимость этих всех мавиков/fpv, что здесь нужна — это не очень большая сумма в бухгалтерии войны.

В моем подразделении появилось предложение, чтобы кто-то из "больших людей" сформировал что-то типа "фонда поддержки", который сможет аккумулировать там, я не знаю, 10–20–30 млн долларов, которые направлены были бы исключительно на закупку мавиков и fpv с теххарактеристиками, которые бы запрашивали подразделения, и антенны наземных станций. Которые бы собирали по эффективным ударным подразделениям заявки и их закрывали, возможно, при взаимодействии с такими фондами, как "ПЖ", "Притулы", "Дела общин", Стерненко и других. Чтобы находить эти мавики и комплектующие где угодно, как угодно, затаскивать в Украину их как можно быстрее. А скорость оплаты дронов у производителей и их отгрузки в подразделения имела бы минимальное плечо.

Так дроны поражают вражеские цели Фото: Facebook

Потому что мы идем в зиму. Зима — это не время крыльев. Это время мавиков, потому что облачность на высоте 100–200 метров не даст возможности летать большим крыльям. Мы сильно потеряем в оперативной осведомленности, наличие мавика и фпвишки на подлете будет решать исход боя. Если же мы зайдем в зиму без достаточного количества средств нужного качества — ну, привет, мясные штурмы, крепость Покровск — и все, приехали, крепость Славянск — ты следующая.

Надо уже честно признать, что мы не вытягиваем это направление. Нам нужно больше денег на это и больше средств. А завтра их надо будет больше в разы, потому что погодные условия ухудшатся, потери мавиков возрастут.

30 млн долларов — это 3000 мавиков, дневных и ночных (в зависимости от того, каких вам нужно больше, термалов или обычных, цифра может меняться в сторону увеличения или уменьшения).

А также 17 000 тыс. fpv, дневных и ночных. С учетом изменения светового дня и увеличения темного времени суток, большая потребность будет именно в fpv на тепловизионных камерах. И размещать заказы надо уже сейчас, чтобы успеть.

Такое количество дронов может стать game changer на Донецком направлении. Сумма, указанная выше, не является заоблачной для государства или топовых спонсоров. А с учетом того, какое преимущество благодаря этим средствам получат ВСУ — об этом и говорить нечего.

Поэтому осталось только найти людей, которые смогут быстро запустить такой проект. Если, конечно, потеря Покровска, Селидово и других городов, не говоря о возможности избежать потерь личного состава в ситуациях, где лучше бы воевали дроны, чем люди, кого-то волновала.

Иначе зима у нас будет более сложной, чем многие считают. А когда мы через несколько месяцев признаем эту проблему — решать ее уже будет поздно.

А терять бойцов намного дороже для государства даже с точки зрения выплат. Так, может, как-то решим проблему заранее, а не как всегда?

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