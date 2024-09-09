Без дронів немає Покровська. Що стане головною проблемою для ЗСУ цієї зими на фронті

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Захист Покровська, Донецький напрямок.

Я не буду описувати всю складність ситуації, яка тут, але є одне але. Це засоби.

Донедавна можливості підрозділу виконувати оборонні та штурмові завдання залежали від кількості людей. Це тут формувалась стратегія наступу, оборони та іншого.

Зараз все не так очевидно. Пара екіпажів гарних фпвішників за підтримки каруселі мавіків (зі скидами та без) та крила може розкласти взвод на штурмі. Якщо в них будуть ці мавіки та fpv.

Ситуація із засобами на Донецькому напрямку погіршилась. Активність велика, підрозділів багато. На всіх не вистачає ні того, що дає держава, ні того, що дають волонтери.

Коли тільки почались штурми Авдіївки, я вилітав на Піски і, проходячи Карлівку, вже давав команду fpv на зліт. На Піски ми залітали майже одночасно. Якщо була рухома ціль, ми її знищували. Якщо рухомої не було, то завдавали ураження по стаціонарній. І здебільшого весь робочий день ми били рухомі цілі. Транспорт, пігдогів, броню, все. Одиничний пігдог? Норм, тримай fpv-шку в обличчя. Ми зробили з Пісок дорогу смерті у свій час. Бо в нас було чим.

Зараз все складніше. Вилітати на одиничного пігдога — вже не можемо. Дефіцит fpv. Треба фільтрувати цілі. РЕБ еволюціонував, і треба постійні зміни та доналаштування в дрони, щоб вони були успішними на цьому напрямку. Все більше дронів треба із захопленням цілі.

Але їх не вистачає, хоча саме вони можуть змінити розклад на Донецькому напрямку. І з урахуванням всіх ресурсів, що тут задіяні, то вартість цих всіх мавіків/fpv, що тут потрібна — це не дуже велика сума в бухгалтерії війни.

В моєму підрозділі зʼявилась пропозиція, щоб хтось з "великих людей" сформував щось на кшталт "фонду підтримки", який зможе закумулювати там, я не знаю, 10–20–30 млн доларів, які б спрямовані були виключно на закупівлю мавіків та fpv з теххарактеристиками, які б запитували підрозділи, та антени наземних станцій. Які б збирали по ефективних ударних підрозділах заявки та їх закривали, можливо, за взаємодії з такими фондами, як "ПЖ", "Притули", "Справи громад", Стерненка та інших. Щоб знаходити ці мавіки та комплектовання де завгодно, як завгодно, затаскувати в Україну їх якнайшвидше. А швидкість оплати дронів у виробників та їхнього відвантаження в підрозділи мала б мінімальне плече.

Так дрони вражають ворожі цілі Фото: Facebook

Бо ми йдемо в зиму. Зима — це не час крил. Це час мавіків, бо хмарність на висоті 100–200 метрів не дасть можливості літати великим крилам. Ми сильно втратимо в оперативній обізнаності, наявність мавіка та фпвішки на підльоті буде вирішувати результат бою. Якщо ж ми зайдемо в зиму без достатньої кількості засобів потрібної якості — ну, привіт, мʼясні штурми, фортеця Покровськ — і все, приїхали, фортеця Словʼянськ — ти наступна.

Треба вже чесно визнати, що ми не витягуємо цей напрямок. Нам потрібно більше грошей на це та більше засобів. А завтра їх треба буде більше в рази, бо погодні умови погіршаться, втрати мавіків зростуть.

30 млн доларів — це 3000 мавіків, денних та нічних (залежно від того, яких вам потрібно більше, термалів чи звичайних, цифра може змінюватись до збільшення чи зменшення).

А також 17 000 тис. fpv, денних та нічних. З урахуванням зміни світлового дня та збільшення темної пори доби, більша потреба буде саме в fpv на тепловізійних камерах. І розміщувати замовлення треба вже зараз, щоб встигнути.

Така кількість дронів може стати game changer на Донецькому напрямку. Сума, що вказана вище, не є захмарною для держави чи топових спонсорів. А з урахуванням того, яку перевагу завдяки цим засобами отримають ЗСУ — про це і говорити нічого.

Тому залишилось тільки знайти людей, які зможуть швидко запустити такий проєкт. Якщо, звісно, втрата Покровська, Селидового та інших міст, не кажучи про можливість уникнення втрат особового складу в ситуаціях, де краще б воювали дрони, ніж люди, когось хвилювала.

Бо інакше зима в нас буде більш складною, ніж багато хто вважає. А коли ми через декілька місяців визнаємо цю проблему — вирішувати її вже буде пізно.

А втрачати бійців набагато дорожче для держави навіть з точки зору виплат. То, може, якось вирішимо проблему завчасно, а не як завжди?

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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