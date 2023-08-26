Плановые отключения будут. Россияне не уничтожили энергосистему Украины, но дефицит растет

Россияне хотя и не смогли, как ни старались, уничтожить нашу энергосистему, но разрушили или серьезно повредили очень много инфраструктурных объектов, констатирует экономист Владимир Омельченко . Так что отключения в осенне-зимний период неизбежны...

НОВЫЙ СЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УКРАИНЫ

Наблюдаем за новым рекордом аварийной помощи в украинскую энергосистему. В среду 23 августа общий объем из Польши и Румынии составил 1800 МВт-ч, в понедельник — 2000 МВт-ч, и эпический рекорд во вторник — 3900 МВт-ч.

По приблизительным оценкам, средний прайс-кеп в Украине на 20% ниже средней цены в Словакии. И на 36% средняя цена на украинском рынке была 23 августа ниже, чем средняя в Словакии. Стоимость аварийной помощи от 30% до 2 раз дороже. Это означает, что уровня прайс-кепов недостаточно пока для покрытия спроса.

Без урегулирования данного вопроса Украина, к сожалению, столкнется с крайне неприятным выбором — переходить на регулярные графики плановых отключений по всей стране или импортировать электроэнергию по наибольшей из всех возможных вариантов цене аварийной помощи (не факт, что даже эта опция будет все время доступна).

Цена на электроэнергию по дням и странам

Лично я против поднятия цен, поскольку это еще сильнее ударит по конкурентоспособности нашего бизнеса. Однако, лучше говорить правду, как она есть, чем прятать голову в песок, подобно страусу. Возможно, надо изыскивать потенциал, как этого не сделать, в первую очередь, через анализ расходов НАЭК "Энергоатом," и исследовать возможные злоупотребления на рынке, но без изменения прайс-кепов пока не понимаю, как эту ситуацию можно урегулировать. Если кто-то знает, то не молчит — представляйте предложения, но аргументированные.

Как видим, дефицит мощностей становится главным драйвером роста цены электроэнергии в военное время. Рашисты хотя и не смогли, как ни старались, уничтожить нашу энергосистему, но разрушили или серьезно повредили очень много инфраструктурных объектов высоковольтных линий передач и генерации. Это, в свою очередь, приводит к дефициту электроэнергии на рынке, а значит, и к росту цен. Особенно этот вопрос обострился в пиковом периоде ремонтной компании подготовки к ОЗП, что совпало с долгим периодом удержания высоких температур воздуха.

Надо также понимать, что цена в соседних государствах электроэнергии — это не финальная цена для нас импортная, потому что еще есть ввозная пошлина и акциз. Ну и для трейдеров есть еще выкуп пересечения и другие платежи в европейских странах.

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