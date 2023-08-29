Жара — на пике. В Украине горячий вторник, стало известно, когда похолодает

Сегодня и еще несколько дней Украине придется прожить в условиях страшной жары, предупреждает синоптик Наталья Диденко . Реальное похолодание придет лишь с началом осени.

Смотрите!

Завтра Украина — практически эпицентр европейской жары!

Максимальная температура воздуха 29-го августа составит +32+37 градусов!

Как это ни парадоксально, но в восточных областях Украины будет легче и мы, украинцы, все этому радуемся — там завтра +25+29 градусов.

Что с дождями?

Большую часть суток 29-го августа в Украине будет сухо и ясно.

Однако во второй половине дня и вечером благословленные дожди с грозами пройдут в западных областях плюс Житомирщина и Винницкая область.

Единственное предостережение — из-за бешеной жары и вертикальных темпоконтрастов вероятны грозы при дождях, локально сильные ливни и шквалы. Там, где написала) Осторожно!!!

Сегодня Украина — в эпицентре европейской жары

Киевляне, держитесь и прячьтесь! Завтра — пик жары, +35+37 градусов! Сухо.

Еще будет грызть 30 и 31 августа, а вот уже 1-го сентября будет существенное снижение температуры воздуха и народ начнет требовать пледы на террасах, удлинять рукава на футболках, жаловаться на сквозняки и наконец-то оставит в покое кондиционеры. Начнет тренироваться экономить электроэнергию.

А пока — пейте воды, сколько влезает, ходите медленно и плавно, как африканские женщины с десятком корзин на голове, цените траву, кусты, деревья и реки с прудами, не тратьте энергию на ср...чи, оставляйте, по возможности, налоги в Украине, не повышайте слишком благосостояние доброжелательных европейцев, и пусть никакая жара или любая погода не помешает регулярным донатам нашим защитникам.

Лето — ты все равно прекрасно!

С Пречистой, будьте здоровы!

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