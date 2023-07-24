Последняя неделя июля: синоптик рассказала, чего ждать от погоды (инфографика)

Согласно прогнозу Наталки Диденко, во второй половине недели в Украине наступит похолодание, в некоторых областях возможны осадки.

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С 24 по 30 июля на территории Украины будет преимущественно теплая погода, однако во второй половине недели ожидается ощутимое похолодание. Об этом пишет синоптик Наталка Диденко в Facebook 24 июля.

Сообщается, что 25 июля в Украине будет преобладать теплая жаркая погода. Температура воздуха будет достигать +26+31 градус.

В западных и северных областях страны возможны осадки, в районе Карпат ожидаются сильные ливни. Дожди также пройдут в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальных территориях осадков не предвидится.

В украинской столице во вторник возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха будет составлять +29 градусов.

Наталка Диденко также предупреждает, что в среду, 26 июля, в западных областях Украины похолодает. В четверг и пятницу похолодание также коснется и других областей. Кроме того, в четверг возможны сильные дожди.

"Метеорологическая карусель будет крутить голову и манипулировать сосудами — профилактически отбивайтесь!" — сообщает синоптик.

Что касается выходных, на 29-30 июля Наталка Диденко прогнозирует температуру воздуха +25+28 градусов. Синоптик также опубликовала прогностическую диаграмму на ближайшие дни.

Прогностическая диаграмма

Напомним, 20 июля сильный град обрушился на итальянский регион Венето, причинив значительный ущерб и повлекший травмы у более чем ста человек. Град достигал размеров теннисного мяча.

Мы также писали 19 июля о том, как жара повлияла на туризм в Европе. Из-за погодных условий среди туристов резко вырос интерес к таким направлениям, как Франция, Бельгия, Великобритания, Польша, Нидерланды.