Более +40 градусов: как повлияла жара на туризм в Европе (инфографика)

Жара на юге Европы может повлиять на туризм в будущем. Путешественники будут выбирать более прохладные страны для отдыха.

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Европу накрыла жара до более 40 градусов тепла. Несмотря на предупреждения о погоде туристы не отменяют свои путешествия. Об этом сообщили в euronews.travel.

Высокая температура воздуха летом может изменить вид туризма в будущем. В частности, путешественники могут начать выбирать более прохладные страны для отдыха, или брать отпуск весной и осенью.

По данным Европейской туристической комиссии, по сравнению с прошлым годом на 10% упало количество людей, которые планируют поехать в Средиземноморский регион в период с июня по ноябрь. Тогда как резко вырос интерес к таким направлениям, как Франция, Бельгия, Великобритания, Польша, Нидерланды.

Среди туристов вырос спрос на путешествия во Францию, Бельгию, Великобританию, Польшу и Нидерланды

"Мы ожидаем, что непредсказуемые погодные условия в будущем будут иметь большее влияние на выбор туристов в Европе", — сказал Мигель Санс, руководитель Европейской туристической комиссии.

По данным СМИ, температура воздуха в Европе может превысить 48,8 градуса тепла — рекорд, который был зафиксирован на Сицилии в августе 2021 года.

Напомним, по части южной Европы и северо-западной Африки прокатилась волна жары, которая может побить рекордные температуры в ближайшие дни. Жителям отдельных стран Европы придется буквально выживать.

Мы также сообщали, что уже в следующем году человечество может столкнуться с более адскими погодными условиями. Исследователи отмечают, что 2023 год бьет всевозможные температурные рекорды и предполагают, что это еще не предел.