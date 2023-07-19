Понад +40 градусів: як вплинула спека на туризм у Європі (інфографіка)

Спека на півдні Європи може вплинути на туризм у майбутньому. Мандрівники обиратимуть більш прохолодні країни для відпочинку.

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Європу накрила спека до понад 40 градусів тепла. Попри попередження про погоду туристи не скасовують свої подорожі. Про це повідомили в euronews.travel.

Висока температура повітря влітку може змінити вигляд туризму в майбутньому. Зокрема, мандрівники можуть почати обирати більш прохолодні країни для відпочинку, або братимуть відпустку навесні та восени.

За даними Європейської туристичної комісії, у порівнянні з минулим роком на 10% впала кількість людей, які планують поїхати до Середземноморського регіону в період з червня по листопад. Тоді як різко зріс інтерес до таких напрямків, як Франція, Бельгія, Великобританія, Польща, Нідерланди.

Серед туристів зріс попит на подорожі у Францію, Бельгію, Великобританію, Польщу та Нідерланди

"Ми очікуємо, що непередбачувані погодні умови в майбутньому матимуть більший вплив на вибір туристів у Європі", – сказав Мігель Санс, керівник Європейської туристичної комісії.

За даними ЗМІ, температура повітря в Європі може перевищити 48,8 градуса тепла – рекорд, який був зафіксований на Сицилії в серпні 2021 року.

Нагадаємо, по частині південної Європи та північно-західної Африки прокотилася хвиля спеки, яка може побити рекордні температури найближчими днями. Жителям окремих країн Європи доведеться буквально виживати.

Ми також повідомляли, що вже наступного року людство може зіткнутися з пекельнішими погодними умовами. Дослідники зазначають, що 2023 рік б'є всілякі температурні рекорди й припускають, що це ще не межа.