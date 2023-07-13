Люди непритомніють і вмирають: в Європу прийшла "церберська спека", яка б'є температурні рекорди
Жителям окремих країн Європи доведеться буквально виживати в умовах жахливої спеки. Подекуди температура може сягати 48,8°С.
По частині південної Європи та північно-західної Африки прокотилася хвиля спеки, яка може побити рекордні температури найближчими днями. Про це пише BBC News.
Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40°С. В Італії температура може сягати 48,8°С.
У 10 містах, включаючи Флоренцію та Рим, оголошено червоне попередження.
Італійські ЗМІ повідомили про смерть від спеки 40-річного дорожнього працівника на півночі Італії. Він наносив дорожню розмітку, знепритомнів від спеки. Його доправили до лікарні, де він згодом помер.
"Ми зіткнулися з нестерпною спекою", – написав у Twitter італійський політик Нікола Фратоянні.
Кілька туристів Італії вже також втрачали свідомість через тепловий удар.
Очікується, що хвиля Цербера, названа Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська, зображеного в пеклі Данте, принесе екстремальні умови в найближчі кілька днів. Метеорологічна служба каже, що температура досягне піку в п’ятницю, а BBC Weather повідомляє, що на великих ділянках південної Європи температура може становити від мінімуму до середини 40 градусів – і, можливо, вище.
Передбачається, що спека триватиме до кінця тижня.
Торік у Європі через спеку загинуло понад 60 тисяч людей. Є побоювання, що ця спека може спричинити набагато більше смертей цього літа. Експерти кажуть, що періоди винятково спекотної погоди стають все більш частими, а зміна клімату означає, що рекордні температури тепер є нормою.
Європейський центр середньострокових прогнозів погоди заявив, що в усьому світі червень цього року став найспекотнішим за всю історію спостережень.
Нагадаємо, що 2023 рік б'є всілякі температурні рекорди й дослідники припускають, що це ще не межа — вже наступного року людство зіткнеться з пекельною спекою.
Раніше повідомлялося, що учені назвали критичну температуру, яку здатна витримати людина. Коли температура навколишнього середовища вища за поріг у 50°С, людському тілу буквально доводиться працювати на знос.