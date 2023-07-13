Люди теряют сознание и умирают: в Европу пришла "церберская жара", которая бьет температурные рекорды

Жителям отдельных стран Европы придется буквально выживать в условиях ужасной жары. Кое-где температура может достигать 48,8°С.

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По части южной Европы и северо-западной Африки прокатилась волна жары, которая может побить рекордные температуры в ближайшие дни. Об этом пишет BBC News.

Ожидается, что в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40°С. В Италии температура может достигать 48,8°С.

В 10 городах, включая Флоренцию и Рим, объявлено красное предупреждение.

Итальянские СМИ сообщили о смерти от жары 40-летнего дорожного работника на севере Италии. Он наносил дорожную разметку, потерял сознание от жары. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

"Мы столкнулись с невыносимой жарой", — написал в Twitter итальянский политик Никола Фратоянни.

Графика, которая показывает сильную жару по всей Европе

Несколько туристов Италии уже также теряли сознание из-за теплового удара.

Ожидается, что волна Цербера, названная Итальянским метеорологическим обществом в честь трехголового чудовища, изображенного в аду Данте, принесет экстремальные условия в ближайшие несколько дней. Метеорологическая служба говорит, что температура достигнет пика в пятницу, а BBC Weather сообщает, что на обширных участках южной Европы температура может составлять от минимума до середины 40 градусов — и, возможно, выше.

Предполагается, что жара продлится до конца недели.

В прошлом году в Европе из-за жары погибло более 60 тысяч человек. Есть опасения, что эта жара может вызвать гораздо больше смертей этим летом. Эксперты говорят, что периоды исключительно жаркой погоды становятся все более частыми, а изменение климата означает, что рекордные температуры теперь являются нормой.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что во всем мире июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Напомним, что 2023 год бьет всевозможные температурные рекорды и исследователи предполагают, что это еще не предел — уже в следующем году человечество столкнется с адской жарой.

Ранее сообщалось, что ученые назвали критическую температуру, которую способен выдержать человек. Когда температура окружающей среды выше порога в 50°С, человеческому телу буквально приходится работать на износ.