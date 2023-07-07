Верхний предел. Ученые назвали критическую температуру, которую способен выдержать человек

Когда температура окружающей среды выше этого порога, человеческому тело буквально приходится работать на износ.

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Глобальное потепление наступает, а климат Земли неумолимо меняется, то и дело создавая все более сильные волны тепла, с которыми приходится сталкиваться человечеству. В новом исследовании ученые выяснили, что у людей есть "верхняя критическая температура" — когда этот барьер пройден, наше тело начинает выделять все больше тепла, пытаясь продолжать работать в обычном ритме, пишет Express.

В новом исследовании ученые из Университета Рохэмптона в Лондоне подвергали добровольцев воздействию температуры окружающей среды до 50 градусов по Цельсию, чтобы понять, как температуры влияют на скорость метаболизма в состоянии покоя. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у нас есть "верхняя критическая температура", которая находится в пределах 40-50 градусов по Цельсию, а наше тело лучше всего поддерживает внутреннюю температуру, когда температура окружающей среды ниже этого порогового значения.

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По словам ведущего автора исследования, физиолога-эколога, профессора Льюиса Хэлси, они с коллегами обнаружили, когда температура окружающей среды выше этого порога, наше тело начинает расходовать все больше энергии для поддержания внутренней температуры. Исследователи также обнаружили, что "точка кипения", когда все начинает меняться значительно отличается у разных людей. Ученые также отмечают, что им еще только предстоит понять, является ли данная реакция организма человека полезной для нас или ее стоит считать неадекватной.

Отметим, что в данный момент исследование все еще продолжается, а его конечные результаты станут доступны позже. В то же время исследователи отмечают, что полученные ими результаты в дальнейшем могут быть использованы в целом ряде областей, таких как:

условия труда;

медицина;

спорт;

международные поездки.

По словам Хэлси, было проведено множество исследований температур, при которых предпочитают жить разные виды животных с точки зрения минимальной скорости метаболизма, а следовательно и низкого расхода энергии. Однако ранее исследователи не изучали верхние пределы термонейтральной зоны людей.

Ученые отмечают, что более ранние исследования этой темы были сосредоточены на людях, когда они что-то делали, а не находились в состоянии покоя. Хэлси же с коллегами решили сосредоточиться на изучении того, как человеческое тело реагирует на неоптимальные условия и как этот "оптимальный предел" отличается у людей с разными характеристиками.

Нижний предел, в котором нашему тело не нужно усердно работать и защищать свою внутреннюю температуру составляет 28 градусов по Цельсию и хорошо известен исследователям. Если температура окружающей среды ниже, наш организм начинает предпринимать меры по сохранению и выработке тепла. В то же время верхний предел до этого момента был неясен.

Не секрет, что при более высоких температурах мы потеем, пытаясь охладиться. Наше тело также краснеет, так как организм расширяет кровеносные сосуды у поверхности кожи, чтобы выделять больше тепла. Открытие сосудов снижает кровяное давление и наше сердце начинает биться быстрее, чтобы это компенсировать. Это требует больше энергии, а значит скорость метаболизма увеличивается.

В ходе исследования реципиентов помещали в специальную камеру с регуляцией температуры, где они ложились на тканевую раскладушку. Температура в камере могла достигать 50 градусов по Цельсию, а влажность достигала 50%. В ходе тестов ученые планировали сравнить скорость метаболизма каждого отдельного участника исследования при нормальной комнатной температуре и экстремальной. Исследователи также намеревались понять, как влияние жары и реакция тела на нее зависит от таких факторов, как возраст и уровень физической подготовки.

Во время каждого из тестов реципиентам измеряли работу сердца, скорость потоотделения, потребление кислорода и температуры тела. Ученые отмечают, что пока у них есть лишь предварительные данные исследования, так как его конечные результаты будут опубликованы немного позже.

Тем не менее известно, что у некоторых людей наблюдалось 20% увеличение скорости метаболизма, однако это значение не было равным для всех. Исследователи также обнаружили значительные изменения в реакциях сердечной функции между категориями людей, в том числе между полами. Результаты тестов свидетельствуют о том, что у женщин фиксировалось большее увеличение частоты сердечных сокращений в жару, чем у мужчин.

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