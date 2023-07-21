Более сотни пострадавших: на севере Италии выпал огромный град (видео)

По данным журналистов, град достигал размеров теннисного мяча, и это привело к значительному ущербу урожаю на полях и в садах.

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Сильный град обрушился на итальянский регион Венето, причинив значительный ущерб и повлекший травмы у более чем ста человек. Об этом сообщает местное Ansa.

Президент региона Венето, Лука Зая, информировал о том, что всего 110 человек пострадали в результате града, падения деревьев и разбитого стекла.

Град достигал размеров теннисного мяча, и это привело к значительному ущербу урожаю на полях и в садах.

В Мантуе, регионе Ломбардия, также сообщают о граде "размером с лимон", который нанес серьезные повреждения десяткам автомобилей, панелям солнечных электростанций, а также садам и огородам. Непогода оказала значительное воздействие на местные жители и сельское хозяйство.

Напомним, что в апреле в турецком городе Адана выпал большой град, а затем он сменился проливными дождями. Бульвары и улицы во многих частях Адана затопило. Проливной дождь шел весь день, поэтому по меньшей мере три района города затопило. Некоторые машины смывало водой из-за огромного потока, другие застряли. Также отмечается, что в ловушку попала одна из семей, отправлявшаяся в отпуск. Им пришлось вычерпывать воду из автомобиля ведрами.

Также СМИ писали, что в Колумбии просыпается один из самых смертоносных вулканов на Земле Невадо-дель-Руис.