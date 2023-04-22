Непогода не утихает: турецкий город Адана затопило из-за проливных дождей (видео)

Сначала в населенном пункте шел град, который затем сменился ливнем. Непогоду фиксируют в нескольких регионах Турции, где в начале февраля произошло разрушительное землетрясение.

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В турецком городе Адана не утихают беды. Сначала выпал большой град, а затем он сменился проливными дождями. Об этом 21 апреля сообщило агентство IHA.

Бульвары и улицы во многих частях Адана затопило. Проливной дождь шел весь день, поэтому по меньшей мере три района города затопило. Некоторые машины смывало водой из-за огромного потока, другие застряли. Также отмечается, что в ловушку попала одна из семей, отправлявшаяся в отпуск. Им пришлось вычерпывать воду из автомобиля ведрами.

От непогоды понесли ущерб сельскохозяйственные площади. Кроме того, в городе Кахраманмараш 21 апреля был зафиксирован мощный шторм, от которого уже пострадали 50 лиц, а один человек погиб. Этот населенный пункт сильно пострадал от землетрясения, которое произошло в начале февраля 2023 года. Местные жители были вынуждены временно жить в палатках. Ветер свалил 170 таких палаток.

Последствия шторма в Кахраманмараше Последствия шторма в Кахраманмараше

"Один человек погиб, а 50 человек получили ранения на месте происшествия из-за сильного дождя и ветра в палаточном городке в районе Пазарджик в Кахраманмараше. Сейчас никто из пострадавших не имеет серьезных проблем со здоровьем", — сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Напомним, 21 апреля в КМВА заявили, что пик подтоплений в Киеве еще впереди. "Укргидроэнерго" прогнозирует осадки в конце апреля — начале мая.

13 апреля СМИ писали, что в Колумбии просыпается один из самых смертоносных вулканов на Земле Невадо-дель-Руис.