Счет идет на дни. В Колумбии просыпается один из самых смертоносных вулканов на Земле

Только за последнюю неделю сейсмологи зафиксировали невероятные 6000 землетрясений в день, а потому опасаются, что Невадо-дель-Руис извергнется в "ближайшие дни".

Related video

Вулкан Невадо-дель-Руис является одним из самых смертоносных, а его извержение в 1985 году стало четвертым по величине извержением вулкана за всю историю человечества. В результате этого чудовищного катаклизма погибли 25 000 человек, которые были погребены под лавинами из земли и обломков скал, пишет Daily Mail.

С тех пор Невадо-дель-Руис спал, однако теперь ученые опасаются, что в ближайшие дни вновь может начаться извержение. Только на прошлой неделе исследователи зафиксировали невероятное количество землетрясений в день, которое достигло 6 000. Это вынудило власти Колумбии поднять уровень опасности до второго уровня и эвакуировать более 2 500 семей из этого района, которые оказались в зоне риска.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Геологическая служба Колумбии сообщает, что под угрозой могут оказать около 57 000 человек, проживающих в опасной зоне, которая затрагивает части шести провинций. Исследователи полагают, что колоссальное количество землетрясений, которые были зарегистрированы на прошлой неделе, являются предвестником извержения вулкана и вызваны движением магмы по системе разломов. А это, в свою очередь, подготовило почву для того, что может вылиться в еще одно чрезвычайно смертоносное извержение вулкана.

Известно, что Невадо-дель-Руис образовался около 150 000 лет назад и располагается на границе двух колумбийских провинций Толима и Калдас, примерно в 128 километрах от столицы страны, Боготы. Высота вулкана составляет 5 400 метров. По данным исследователей, извержение вулкана в 1985 году стало четвертым по смертоносности за все историю человечества. Данный стратовулкан состоит из множества слоев лавы, которые чередуются между затвердевшим пеплом и горными породами. Исследователи отмечают, что в 1985 году в атмосферу Земли поднялся столб пепла и лавы высотой в 7 метров.

Тогда извержение не считалось большим, однако выделившееся в процессе тепло повлияло на ледник, окружающий вулкан, что привело в действие смертоносный солевой поток, который обрушился на близлежащие деревни.

Известно, что незначительная активность вулкана фиксировалась последние 10 лет, однако на прошлой неделе она достигла своего пика. При этом активность начала снижаться в воскресенье. Местные официальные власти все же подняли уровень опасности с желтого до оранжевого и объявили об эвакуации потенциально опасных районов. Ученые предполагают, что извержение вулкана может произойти в ближайшие недели или даже дни.

Ранее Фокус писал о том, что на российской Камчатке началось мощное извержение вулкана.