"Красный" код опасности: на российской Камчатке началось мощное извержение вулкана (видео)

РосСМИ пишут, что высота пеплового облака составила 15–20 километров. Местные жители говорят, что небо почернело, а со стороны вулкана слышен сильный грохот.

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В ночь на 11 апреля на российской Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

По словам росСМИ, ближайшие к вулкану населенные пункты накрыло пеплом. Кроме того, там наблюдается снежная метель, наблюдать за вулканом мешает циклон.

"Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15–20 километров", — заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

По его словам, вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности, однако ситуацию еще анализируют специалисты.

На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Также жители поселка Ключи, который находится на расстоянии 47 км от вулкана, заявили, что со стороны вулкана слышен сильный грохот. Небо над населенным пунктом почернело. Было решено отменить уроки в школах, а детей будут обучать в дистанционном режиме.

Сообщается, что местные вулканологи предсказали пароксизмальное извержение Шивелуча еще несколько месяцев назад. На такой стадии сходят пирокластические потоки, наблюдаются мощные пепловые выбросы и обвалы.

В сети также публикуют видео с места событий.

На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч находится на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Считается самым северным из действующих вулканов. Высота вулкана 3283 м, высшая точка активной части — 2800 м над уровнем моря. Его возраст оценивается от 60 до 70 тысяч лет.

Также 10 апреля сообщалось, что в Беларуси начался потоп из-за прорыва дамбы. В одном из микрорайонов Гомеля из-за подтопления оказался поврежден водопровод. Уровень воды в Соже (река в Гомельской области — ред.) по состоянию на 9 апреля достиг критических 6,3 метра.

Кроме того, напомним, что российские СМИ сообщили, что боец ЧВК "Вагнер" вернулся из Украины и напал на пенсионерку в Москве. Бывший "вагнеровец", полгода воевавший в Украине, накинулся на пожилую женщину с ножом и поджег ее квартиру.