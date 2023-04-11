"Червоний" код небезпеки: на російській Камчатці почалося потужне виверження вулкана (відео)

РосЗМІ пишуть, що висота попелової хмари становила 15–20 кілометрів. Місцеві жителі кажуть, що небо почорніло, а з боку вулкана чути сильний гуркіт.

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У ніч проти 11 квітня на російській Камчатці почалося потужне виверження вулкана Шивелуч. Про це пише видання "Комерсантъ".

За словами росЗМІ, найближчі до вулкана населені пункти накрило попелом. Крім того, там спостерігається снігова хуртовина, спостерігати за вулканом заважає циклон.

"Проте за розрахунками, висота попелової хмари склала 15-20 кілометрів", — заявив директор Інституту вулканології та сейсмології ДСВ РАН, член-кореспондент РАН Олексій Озеров.

За його словами, вулкану присвоєно найвищий "червоний" код авіаційної небезпеки, проте ситуацію ще аналізують фахівці.

На Камчатці відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч

Також жителі селища Ключі, яке знаходиться на відстані 47 км від вулкана, заявили, що з боку вулкана чути сильний гуркіт. Небо над селищем почорніло. Було вирішено скасувати уроки у школах, а дітей навчатимуть у дистанційному режимі.

Повідомляється, що місцеві вулканологи передбачили пароксизмальне виверження Шивелуча ще кілька місяців тому. На такій стадії сходять пірокластичні потоки, спостерігаються потужні попелові викиди та обвали.

У мережі також публікують відео з місця подій.

На Камчатці відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч знаходиться на острові Камчатка в межах Східного хребта. Вважається найпівнічнішим з діючих вулканів. Висота вулкана 3283 м, найвища точка активної частини — 2800 м над рівнем моря. Його вік оцінюється від 60 до 70 тисяч років.

Також 10 квітня повідомлялося, що в Білорусі розпочався потоп через прорив дамби. В одному з мікрорайонів Гомеля через підтоплення пошкоджено водопровід. Рівень води у Сожі (річка на Гомельщині — ред.) станом на 9 квітня досяг критичних 6,3 метра.

Крім того, нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що боєць ПВК "Вагнер" повернувся з України та напав на пенсіонерку в Москві. Колишній "вагнерівець", який пів року воював в Україні, накинувся на літню жінку з ножем і підпалив її квартиру.