Рахунок іде на дні. У Колумбії прокидається один із найбільш смертоносних вулканів на Землі

Тільки за останній тиждень сейсмологи зафіксували неймовірні 6 000 землетрусів на день, а тому побоюються, що Невадо-дель-Руїс вивергнеться "найближчими днями".

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Вулкан Невадо-дель-Руїс є одним із найбільш смертоносних, а його виверження у 1985 році стало четвертим за величиною виверженням вулкана за всю історію людства. Внаслідок цього жахливого катаклізму загинули 25 000 людей, які були поховані під лавинами із землі та уламків скель, пише Daily Mail.

З того часу Невадо-дель-Руїс спав, проте тепер вчені побоюються, що найближчими днями знову може початися виверження. Лише минулого тижня дослідники зафіксували неймовірну кількість землетрусів на день, яка досягла 6 000. Це змусило владу Колумбії підняти рівень небезпеки до другого рівня та евакуювати понад 2 500 сімей із цього району, які опинилися в зоні ризику.

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Геологічна служба Колумбії повідомляє, що під загрозою можуть опинитися близько 57 000 осіб, які мешкають у небезпечній зоні, яка охоплює частини шести провінцій. Дослідники вважають, що колосальна кількість землетрусів, які були зареєстровані минулого тижня, є провісником виверження вулкана та спричинені рухом магми системою розломів. А це, своєю чергою, підготувало ґрунт для того, що може вилитися в ще одне надзвичайно смертоносне виверження вулкана.

Відомо, що Невадо-дель-Руїс утворився близько 150 000 років тому і розташовується на кордоні двох колумбійських провінцій Толіма та Калдас, приблизно за 128 кілометрів від столиці країни, Боготи. Висота вулкана становить 5400 метрів. За даними дослідників, виверження вулкана в 1985 стало четвертим за смертоносністю за всю історію людства. Цей стратовулкан складається з безлічі шарів лави, які чергуються між затверділим попелом і гірськими породами. Дослідники зазначають, що у 1985 році в атмосферу Землі піднявся стовп попелу та лави заввишки 7 метрів.

Тоді виверження не вважалося великим, проте тепло, що виділилося у процесі, вплинуло на льодовик, що оточує вулкан, що привело у дію смертоносний сольовий потік, який обрушився на прилеглі села.

Відомо, що незначна активність вулкана фіксувалась останні 10 років, проте минулого тижня вона досягла свого піка. Однак активність почала знижуватись у неділю. Місцева офіційна влада все ж підняла рівень небезпеки з жовтого до помаранчевого й оголосила про евакуацію потенційно небезпечних районів. Вчені припускають, що виверження вулкана може відбутися протягом найближчих тижнів або навіть днів.

Раніше Фокус писав про те, що на російській Камчатці почалося сильне виверження вулкана.