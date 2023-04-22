Негода не вщухає: турецьке місто Адана затопило через проливні дощі (відео)

Спочатку в населеному пункті йшов град, який потім змінився зливою. Негоду фіксують в декількох регіонах Туреччини, де на початку лютого стався руйнівний землетрус.

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В турецькому місті Адана не вщухає негода. Спочатку випав великий град, а потім він змінився на проливні дощі. Про це 21 квітня повідомило агенство IHA.

Бульвари та вулиці в багатьох частинах міста Адана затопило. Проливний дощ йшов весь день, через це щонайменше три райони міста затопило. Деякі машини змивало водою через величезний потік, інші застрягали. Також зазначається, що в пастку потрапила одна з сімей, яка вирушала у відпустку. Їм довелося вичерпувати воду з автівки відрами.

Від негоди зазнали шкоди сільськогосподарські площі. Окрім цього, в місті Кахраманмараш 21 квітня був зафіксований потужний шторм, від якого вже постраждало 50 осіб, а одна людина загинула. Цей населений пункт сильно постраждав від землетрусу, який відбувся на початку лютого 2023 року. Місцеві мешканці були вимушені тимчасово жити у наметах. Вітер повалив 170 таких наметів.

Наслідки шторму в Кахраманмараші Наслідки шторму в Кахраманмараші

"Одна людина загинула, а 50 людей отримали поранення на місці події через сильний дощ і вітер у наметовому містечку в районі Пазарджик у Кахраманмараші. Наразі ніхто з постраждалих не має серйозних проблем зі здоров’ям", — повідомив міністр охорони здоровʼя Фахреттін Коджа.

Нагадаємо, 21 квітня в КМВА заявили, що пік підтоплень у Києві ще попереду. "Укргідроенерго" прогнозує опади наприкінці квітня — початку травня.

13 квітня ЗМІ писали, що у Колумбії прокидається один з найсмертоносніших вулканів на Землі Невадо-дель-Руїс.