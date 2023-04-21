Пік попереду: в КМВА та "Укргідроенерго" готуються до другої хвилі водопілля

У гідрогенерувальній компанії розповіли, що продовжують пропуск води. Там попередили про ймовірність посилення водопілля через майбутні дощі.

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Сьогодні, 21 квітня, у соцмережах ПрАТ "Укргідроенерго" опублікували інформацію про ситуацію з водопіллям в Україні. Про рівень небезпеки в регіонах, майбутню загрозу "другої хвилі" та роботу над наслідками ворожих обстрілів йдеться у відповідному пості.

Повідомляється, що гідроенергетики продовжують пропускати воду за збалансованим графіком. За даними "Укргідроенерго", Черкаська та Чернігівська області вийшли з червоної зони небезпеки, однак до неї потрапили регіони по середньому Дніпру.

"За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади — отже, може бути й друга хвиля водопілля", — заявили у гідрогенерувальній компанії.

Окрім врегулювання ситуації з рівнями води ГЕС та ГАЕС забезпечують енергосистему аварійним резервом та працюють над відновленням потужностей, втрачених через атаки ЗС РФ.

Паводок у Києві: ситуація з рівнем води та прогнози синоптиків

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко завірив киян, що в Дніпрі вже кілька діб поспіль фіксують падіння рівня води. За його словами, в межах столиці рівень знизився вже на понад 30 сантиметрів, але зберігається II (помаранчевий) рівень небезпеки. У адміністрації попередили з посиланням на "Укргідрометцентр", що пік водопілля ще попереду.

"Пік весняного водопілля для столиці очікується завтра, 22 квітня. Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Проте усі потрібні служби міста Києва готові до можливих надзвичайних ситуацій", — заявив Попко.

Нагадаємо, 20 квітня Київрада розірвала договір оренди приміщень з російським посольством. За таке рішення проголосували 73 депутати.

Також 20 квітня директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга прокоментував пропозицію замінити логотип Одеси, створений Артемієм Лебедєвим. Попри підтримку російським дизайнером війни в Україні одеські чиновники не хочуть відмовлятися від символу міста.