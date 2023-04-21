Пик впереди: в КГВА и "Укргидроэнерго" готовятся ко второй волне половодья

В гидрогенерирующей компании рассказали, что продолжают пропуск воды. Там предупредили о вероятности усиления половодья из-за грядущих дождей.

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Сегодня, 21 апреля, в соцсетях ЧАО "Укргидроэнерго" опубликовали информацию о ситуации с половодьем в Украине. Об уровне опасности в регионах, будущей угрозе "второй волны" и работе над последствиями вражеских обстрелов идет речь в соответствующем посту.

Сообщается, что гидроэнергетики продолжают пропускать воду по сбалансированному графику. По данным "Укргидроэнерго", Черкасская и Черниговская области вышли из красной зоны опасности, однако в нее попали регионы по среднему Днепру.

"По прогнозам синоптиков, в конце апреля — начале мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки — значит, может быть и вторая волна половодья", — заявили в гидрогенерирующей компании.

Кроме урегулирования ситуации с уровнями воды, ГЭС и ГАЭС обеспечивают энергосистему аварийным резервом и работают над восстановлением мощностей, потерянных из-за атак ВС РФ.

Паводок в Киеве: ситуация с уровнем воды и прогнозы синоптиков

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заверил киевлян, что в Днепре уже несколько суток фиксируют падение уровня воды. По его словам, в пределах столицы уровень снизился уже более чем на 30 сантиметров, но сохраняется II (оранжевый) уровень опасности. В администрации предупредили со ссылкой на "Укргидрометцентр", что пик половодья еще впереди.

"Пик весеннего половодья для столицы ожидается завтра, 22 апреля. Но предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Однако все нужные службы города Киева готовы к возможным чрезвычайным ситуациям", — заявил Попко .

Напомним, 20 апреля Киевсовет расторг договор аренды помещений с российским посольством. За такое решение проголосовали 73 депутата.

Также 20 апреля директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга прокомментировал предложение заменить логотип Одессы, созданный Артемием Лебедевым. Несмотря на поддержку российским дизайнером войны в Украине, одесские чиновники не хотят отказываться от символа города.