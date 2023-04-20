В Одесcе хотят оставить логотип авторства Артемия Лебедева: дизайнер хотел "захвата" города

По словам местных чиновников, аналогов "якоря-сердца" нет на постсоветском пространстве. Автор проекта, сторонник большой войны, просил российских оккупантов "пройти еще немного вперед и взять" Одессу, чтобы летать туда без визы.

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Одесский горсовет хочет оставить логотип города, разработанный российским дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сказал 20 апреля директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Артемий Лебедев поддерживает российскую агрессию, он не раз посещал оккупированные территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский 21 января подписал указы о введении санкций против 24 организаций и 50 россиян, в том числе и Лебедева.

В июле 2022 года Лебедев фотографировался на крыше одного из помещений захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

Туристический символ Одессы "якорь-сердце" заказывала Ассоциация "Туризм Одессы". Липтуга утверждает, что он претерпит небольшие изменения, но мэрия от него не откажется. По его словам, реализация идеи якоря-сердца имела феноменальный успех и у нее нет аналогов на постсоветском пространстве.

"Сегодня этот символ используется не только в сфере туризма, а и в самых неожиданных отраслях. Он представляет Одессу на международной арене, бронзовые композиции якоря-сердца сегодня установлены в Ларнаке, Марселе, Генуе, Регенсбурге, Клайпеде, ожидается установка в Иокогаме и Майами", — отметил Иван Липтуга.

Студия Артема Лебедева, как сказал чиновник, в 2012 году имела офис в Киеве и сделала много удачных заказов, связанных с украинскими знаменитостями. Иван Липтуга не видит причин для замены "якоря-сердца" на другой символ из-за политической позиции Лебедева.

"Чтобы провести замену, нужны время и деньги, я не верю в успех этого мероприятия. Мы обновим шрифты и другие элементы айдентики, некоторые изменения произойдут и с формой скульптуры, однако проводить замену не стоит", — добавил он.

Липтуга также объяснил, что Лебедев подарил Одессе эту работу.

Артемий Лебедев просил российских военных "взять" Одессу

Сторонник большой войны России с Украиной Артемий Лебедев в апреле этого года во время прямого эфира в своем блоге просил российских оккупантов "пройти еще немного вперед и взять" Одессу.

"Я конечно против войны, но пусть российская армия еще Одессу захватит. Очень хочется туда летать без визы", — заявил он.

Лебедев добавил, что "плохие президенты" Украины виноваты в том, что самолеты "Москва-Одесса" не летают.

Лебедев фотографировался на крыше одного из помещений Запорожской АЭС Фото: Instagram

"Сейчас, когда идет война, российские войска завоевывают российские территории, которые всегда были российскими. Ошибочно они были подарены Украине, а Украина взяла и решила, что теперь можно не пускать туда россиян", — сказал дизайнер.

А Иван Липтуга в 2019 году участвовал с Лебедевым в разработке туристического бренда непризнанного Приднестровья.

Госагентство Украины по развитию туризма в марте этого года заявило о недопустимости российского происхождения логотипа Одессы авторства Лебедева. По словам главы агентства Марьяны Олеськив, Украина не может быть представлена ​​на госуровне с логотипом, нарисованным российским пропагандистом, которому объявила подозрение СБУ.

"Недопустимо сегодня то, что один из самых красивых, крупнейших городов нашей страны, туристическая жемчужина Одесса, презентуется в мире работой дизайнера страны-врага, который выражает очень много антиукраинских позиций", — акцентировала она внимание.

Утром 14 апреля имя Артемия Лебедева стерли со скульптуры "якорь-сердце" в Одессе.

"Ассоциировать "якорь-сердце" с именем Лебедева, давно пересекшего предел морали и этики, некорректно. Мы давно прекратили с ним любое общение, а логотип принадлежит одесситам и городу", – пояснял тогда Иван Липтуга.

Напомним, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Артемию Лебедеву за незаконное проникновение на территорию ЗАЭС. По данным спецслужбы, он снял заказной материал для кремлевских ресурсов по захвату украинской электростанции.

А в марте 2017 года СБУ запретила Лебедеву въезжать в Украину. Россиянин называл "идеальной" операцию России по оккупации Крыма.