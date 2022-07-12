Российского дизайнера Лебедева заметили на крыше Запорожской АЭС (фото)

Дизайнер, который раньше разрабатывал сайт для аэропорта "Борисполь", теперь поддерживает аннексию Крыма и приезжает в оккупированные украинские города.

Российский блоггер и дизайнер, прославлявший оккупацию Крыма войсками РФ, приехал в Украину и сфотографировался на территории захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Фото Артемий Лебедев опубликовал в Инстаграм.

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На снимке Лебедев стоит на крыше одного из помещений станции и делает вид, что держит на ладони градирню атомной электростанции.

"Привет с крыши шестого энергоблока Запорожской АЭС", – подписал российский блоггер фото.

[ + – ] Российский дизайнер Артемий Лебедев похвастался фотографией с оккупированного украинского Энергодара Фото: Instagram

Что известно об Артемии Лебедеве

Артемий Лебедев — российский бизнесмен, менеджер, пропагандист. Основатель, художественный руководитель и владелец "Студии Артемия Лебедева". Сын писательницы Татьяны Толстой, правнук писателя Алексея Николаевича Толстого.

Кроме того, Лебедев исполнил несколько художественных проектов в Украине. В 2012 году его команда обновила сайт международного аэропорта "Борисполь". А еще Лебедев создавал один из логотипов Одессы — якорь в форме сердца.

Известно, что ранее Лебедев посещал оккупированный боевиками Донецк. Также российский блоггер отдыхал в оккупированном россиянами Крыму.

В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Лебедеву въезд на территорию Украины. Причиной послужила лекция Лебедева в арт-пространстве Mezzanine, которую тот прочел в начале марта. Выступление Лебедева, в 2014 году назвавшего "идеальной" операцию по оккупации Крыма.

23 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 52 граждан России и, в частности, Артемия Лебедева. Санкции введены на пять лет и предусматривают блокирование активов и остановку операций по выводу капитала из Украины.

Какая ситуация сейчас на Запорожской АЕС, куда приехал Лебедев

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС еще в начале марта 2022 года, заведя туда около 500 солдат, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку.

Позиции украинской армии находились буквально в нескольких километрах от АЭС на противоположном берегу Днепра, однако ВСУ не смогли атаковать оккупантов, боясь повредить ядерные реакторы.

По данным WSJ, в июне российские оккупанты разместили на АЭС РСЗО "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры. Земля вокруг станции изрыта траншеями. При этом на АЭС находятся технические специалисты российской государственной корпорации "Росатом", они обустроили свою базу в охраняемом бункере и говорят, что прибыли сюда для оказания консультативной помощи.

Сотрудники станции и их семьи опасаются, что растущая милитаризация АЭС может привести к новой ядерной катастрофе на территории Украины.

Российские оккупанты также держат в страхе сотрудников АЭС, некоторых из них берут в заложники, чтобы потом потребовать выкуп. Сейчас из 11 тыс. сотрудников в плену находятся более 40 человек. По словам рабочих и руководства АЭС, похищенных избивают, пытают и отказывают им в пище. В мае российские оккупанты застрелили 53-летнего ремонтника Сергея Швеца, которого обвинили в передаче информации украинским силам.

Фокус ранее писал о том, что в Киев приезжал российский рэпер Баста, который выступал в Крыму после оккупации. Репер гастролировал по оккупированному Крыму, в частности выступал в Ялте в 2014 и 2015 годах. Василий Вакуленко также снимался в фильме "Кеды", съемки проходили в городе Севастополе. Он также стал судьей конкурса на лучшую песню про Крымский мост в России.

Напомним также, что Минкульт на днях анонсировал создание "белых списков" российских артистов. Их творчество сможет продолжать распространяться в украинском информационном пространстве, несмотря на агрессию РФ. В частности, речь идет об артистах, которые осудили ее и открыто поддерживали Украину.