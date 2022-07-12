Російського дизайнера Лебедєва помітили на даху Запорізької АЕС (фото)

Дизайнер, який раніше розробляв сайт для аеропорту "Бориспіль", тепер підтримує анексію Криму та приїжджає до окупованих українських міст.

Російський блогер і дизайнер, який прославляв окупацію Криму військами РФ, приїхав до України і сфотографувався на території захопленої окупантами Запорізької АЕС. Фото Артемій Лебедєв опублікував в Інстаграмі.

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На знімку Лебедєв стоїть на даху одного з приміщень станції і вдає, що тримає на долоні ґрадирню атомної електростанції.

"Привіт із даху шостого енергоблока Запорізької АЕС", — підписав російський блогер фото.

[ + – ] Російський дизайнер Артемій Лебедєв похвалився фотографією з окупованого українського Енергодару Фото: Instagram

Що відомо про Артемія Лебедєва

Артемій Лебедєв — російський бізнесмен, менеджер, пропагандист. Засновник, художній керівник та власник "Студії Артемія Лебедєва". Син письменниці Тетяни Толстої, правнук письменника Олексія Миколайовича Толстого.

Окрім того, Лебедєв виконав кілька мистецьких проєктів в Україні. 2012 року його команда оновила сайт міжнародного аеропорту "Бориспіль". А ще Лебедєв створював один із логотипів Одеси — якір у формі серця.

Відомо, що раніше Лебедєв відвідував окупований бойовиками Донецьк. Також російський блогер відпочивав в окупованому росіянами Криму.

У березні 2017 року Служба безпеки України заборонила Лебедєву в'їзд на територію України. Причиною стала лекція Лебедєва в артпросторі Mezzanine, яку той прочитав на початку березня. Виступ Лебедєва, який у 2014 році назвав "ідеальною" операцію з окупації Криму.

23 січня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 52 громадян Росії та, зокрема, Артемія Лебедєва. Санкції запроваджено на п'ять років та передбачають блокування активів та зупинення операцій з виведення капіталу з України.

Яка ситуація зараз на Запорізькій АЕС, куди приїхав Лебедєв

Росіяни окупували Запорізьку АЕС ще на початку березня 2022 року, завівши туди близько 500 солдатів, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку.

Позиції української армії знаходилися буквально за кілька кілометрів від АЕС на протилежному березі Дніпра, проте ЗСУ не змогли атакувати окупантів, боячись пошкодити ядерні реактори.

За даними WSJ, у червні російські окупанти розмістили на АЕС РСЗВ "Смерч" та "Град", а також танки та бронетранспортери. Земля навколо станції порита траншеями. Водночас на АЕС знаходяться технічні фахівці російської державної корпорації "Росатом", вони облаштували свою базу в бункері, який охороняють, і кажуть, що прибули сюди для надання консультативної допомоги.

Співробітники станції та їхні сім'ї побоюються, що чим раз більша мілітаризація АЕС може призвести до нової ядерної катастрофи на території України.

Російські окупанти також тримають у страху співробітників АЕС, деяких із них беруть у заручники, щоб потім вимагати викуп. Наразі з 11 тис. співробітників у полоні перебувають понад 40 осіб. За словами робітників та керівництва АЕС, викрадених б'ють, катують та відмовляють їм у їжі. У травні російські окупанти застрелили 53-річного ремонтника Сергія Швеця, якого звинуватили в передачі інформації українським силам.

Фокус раніше писав про те, що до Києва приїжджав російський репер Баста, який виступав у Криму після окупації. Репер гастролював окупованим Кримом, зокрема виступав у Ялті у 2014 та 2015 роках. Василь Вакуленко також знімався у фільмі "Кеди", зйомки проходили у місті Севастополі. Він також став суддею конкурсу на найкращу пісню про Кримський міст у Росії.

Нагадаємо також, що Мінкульт днями анонсував створення "білих списків" російських артистів. Їхня творчість зможе продовжувати поширюватися в українському інформаційному просторі, попри агресію РФ. Зокрема, йдеться про артистів, які засудили її та відкрито підтримували Україну.